Sue Jacquot gioca a Minecraft in streaming per raccogliere fondi per il trattamento del cancro del figlio. Screenshot Youtube

Nel cuore della notte, alcuni agenti di polizia si sono presentati davanti alla casa di Sue Jacquot, streamer di Minecraft di 81 anni, residente in Arizona. La youtuber ha però reagito con sorprendente calma a quello che si è rivelato essere un pericoloso caso di swatting.

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Hai fretta? blue News riassume per te L'81enne, conosciuta online come «GrammaCrackers», è stata vittima di una falsa segnalazione d'emergenza che ha fatto scattare un'imponente operazione di polizia, con l'intervento di squadre SWAT e droni.

Nonostante la tensione del momento, la streamer americana è rimasta incredibilmente tranquilla e ha persino definito l’accaduto «emozionante».

Jacquot ha inoltre elogiato il comportamento degli agenti, raccontando con entusiasmo anche il giro a bordo dell’auto di pattuglia.

Negli Stati Uniti lo swatting è considerato un reato molto grave. Nel 2018, un episodio simile è costato la vita a un innocente padre di famiglia. Mostra di più

Sue Jacquot, 81enne streamer di Minecraft dell'Arizona, negli Stati Uniti, è stata vittima di un cosiddetto episodio di swatting: qualcuno ha chiamato la polizia con un falso messaggio di emergenza e ha scatenato un'operazione su larga scala.

Una ventina di auto della polizia, diversi agenti e persino droni sono intervenuti davanti alla casa della streamer mentre questa stava dormendo nel suo letto.

Jacquot, conosciuta su YouTube con il nome di «GrammaCrackers», conta oltre 600'000 iscritti sulla piattaforma. Attraverso livestream e video virali raccoglie fondi destinati alle cure contro il cancro del nipote.

Jacquot ha affrontato l'operazione di polizia con serenità, come spiega in un nuovo video. «È stato divertente», dice, «di solito non si riceve tutta questa attenzione. Mi sono davvero divertita».

Negli Stati Uniti lo swatting è un reato penale

Per Jacquot c'è stato persino un momento quasi surreale: gli agenti le hanno permesso di salire a bordo di un'auto di pattuglia. «Non avevo mai potuto farlo prima», ha raccontato divertita.

La streamer ha speso parole molto positive anche nei confronti della polizia: «Sono stati tutti gentilissimi con me, li ho adorati». Alcuni agenti le hanno persino chiesto un autografo. Terminata l'operazione, l'81enne è semplicemente tornata a dormire.

Nel video pubblicato online, Jacquot ha però voluto ricordare quanto lo swatting sia una pratica estremamente pericolosa e illegale negli Stati Uniti.

Questo tipo di attacco consiste nell'inviare anonimamente una falsa segnalazione d'emergenza - ad esempio una presa di ostaggi o una minaccia armata - per provocare l'intervento delle unità speciali SWAT contro una persona ignara. Gli streamer e i creator online sono spesso tra le vittime più colpite.

Uno degli episodi più noti risale al 2018, quando un giovane di 25 anni organizzò uno swatting contro uno streamer, indicando però l'indirizzo sbagliato.

Durante l'intervento della polizia, un padre di famiglia completamente estraneo alla vicenda venne ucciso da un colpo d'arma da fuoco. L'autore del falso allarme fu successivamente condannato a 20 anni di carcere.