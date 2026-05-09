Una statua raffigurante la «veggente» bulgara Baba Vanga IMAGO/Depositphotos

Nel mese di gennaio sono state rese note delle previsioni della cieca mistica bulgara, nota come la «Nostradamus dei Balcani», morta 30 anni fa, per il 2026, tra cui la Terza Guerra Mondiale, disastri naturali e contatti con gli alieni. Ecco una panoramica di ciò che avrebbe detto Baba Vanga.

Hai fretta? blue News riassume per te Baba Vanga, quando era ancora in vita, aveva predetto per il 2026 catastrofi ambientali, la fine di Putin, il primo incontro con forme aliene, ma soprattutto lo scoppio della Terza Guerra Mondiale.

La mistica bulgara aveva anche «avvertito» dell'attentato dell'11 settembre 2001 con questa frase: «I fratelli americani cadranno dopo essere stati attaccati dagli uccelli d'acciaio».

La donna, nata nel 1911 con il nome di Vangelia Pandeva Gushterova, perse la vista all'età di 12 anni. Da allora, i suoi seguaci credono che abbia acquisito la capacità di predire il futuro.

Baba Vanga è morta nel 1996, ma le sue «previsioni» resistono. Mostra di più

Ancora una volta, Baba Vanga ha gettato un'ombra di sventura sul 2026.

La famosa «veggente», passata a miglior vita già 30 anni fa, aveva previsto cambiamenti nelle dinamiche di potere globali e catastrofi ambientali, che avrebbero sconvolto la pace nell'anno che stiamo vivendo.

Bulgarian mystic Baba Vanga had predicted that a war will 'start in the east and spread to the West' in 2026



She had also made a prophecy about World War III.



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Incontri con gli alieni e disastri naturali

La mistica riteneva che il primo incontro dell'umanità con forme di vita aliene avverrà proprio nel 2026, a novembre. Prevedeva nel dettaglio che un grande veicolo spaziale sarebbe entrato nell'atmosfera del nostro pianeta.

Secondo la mistica, che avrebbe previsto le inondazioni del 2022 nel Regno Unito, ci saranno anche calamità naturali nel 2026. Le località precise in cui si verificheranno questi tornado, tsunami o terremoti rimangono però, per ora, ancora sconosciute.

La donna bulgara prevedeva inoltre una combinazione catastrofica di attività sismica ed eruzioni vulcaniche, insieme a condizioni meteo estreme che interesseranno l'8% della superficie del pianeta.

Maltempo dalle parti di Oxford (Inghilterra), nel 2022. KEYSTONE

La Terza Guerra Mondiale e la crisi economica globale

La donna, che aveva «previsto», a suo modo, l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, avrebbe anticipato anche il caos per il 2026. Tra le sue previsioni più allarmanti c'è lo scoppio della Terza Guerra Mondiale.

Nel 1989, infatti, secondo l'«Indiatimes», avrebbe pronunciato queste parole agghiaccianti, interpretate poi come l'attacco alle Torri Gemelle: «Orrore, orrore! I fratelli americani cadranno dopo essere stati attaccati dagli uccelli d'acciaio. I lupi ululeranno nella boscaglia e sangue innocente sgorgherà a fiotti».

Questi «uccelli d'acciaio» sono stati associati dai suoi seguaci agli aerei utilizzati negli attacchi dell'11 settembre 2001 a New York da Al-Qaeda.

Alcune fonti, come riportava il «The Mirror» a metà gennaio, suggeriscono che Baba Vanga avrebbe previsto un grave conflitto all'inizio nel 2026 e che questo avrebbe coinvolto importanti potenze mondiali.

Stando alla veggente, tale guerra si sarebbe estesa a tutti i continenti e avrebbe innescato un periodo di instabilità politica e di crescenti tensioni globali. La Cina avrebbe conquistato Taiwan e ci sarebbe stato un confronto diretto tra Russia e Stati Uniti.

Ciò potrebbe essere collegato a un'altra previsione di un terzo crollo finanziario globale, o almeno di una grave recessione economica nel 2026.

E in effetti il 28 febbraio gli USA e Israele hanno dato il via al conflitto contro l'Iran, con pesanti conseguenze sull'economia mondiale, vista la crisi del greggio innescata con la chiusura dello Stretto di Hormuz, da cui passava tra il 20 e il 25% del petrolio mondiale.

La donna, morta 30 anni fa, aveva anche predetto l'ascesa di un nuovo leader per Mosca nel 2026. L'influente figura russa che ridisegnerà la politica internazionale dopo Vladimir Putin è spesso descritta come un «maestro» o leader globale, ma di lei si ignora il nome.

Chi era Baba Vanga

Baba Vanga, nata nel 1911 con il nome di Vangelia Pandeva Gushterova, perse la vista all'età di 12 anni. Affermava che questa disgrazia le avesse permesso di sviluppare la capacità di predire il futuro.

La donna è poi deceduta nel 1996 ed è stata seppellita presso la chiesa di Rupite, in Bulgaria.

Nonostante lo scetticismo di molti, i suoi seguaci rimangono profondamente affascinati dalle sue profezie.