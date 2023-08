La nuora li invita a una cena di riconciliazione: tre morti

È letale se mangiata. IMAGO/Zoonar

Quattro persone sono state avvelenate durante una cena di famiglia a Leonghata, in Australia. Da allora, tre sono morte e una sta lottando per sopravvivere. La donna che ha cucinato il piatto è rimasta illesa.

Avrebbe dovuto essere una normale cena di famiglia. Avrebbe dovuto esserlo. Ma pochi giorni dopo quella mangiata tra parenti, tre persone sono morte. Un uomo sta ancora lottando per la vita in ospedale.

Quello che sembra uno scenario di un film poliziesco è accaduto in realtà nella piccola città australiana di Leongatha quindici giorni fa. Il caso ha fatto scalpore in tutto il Paese ed è stato riportato dai media di tutto il mondo.

Al centro della misteriosa vicenda c'è una madre di due figli, Erin P. L'incontro era stato denominato «pranzo di riconciliazione», come scrive il quotidiano britannico «The Sun». Questo perché, con l'aiuto dei suoceri Don e Gail, la 48enne voleva salvare il matrimonio con il marito Simon, che si stava allontanando.

Mentre Simon ha annullato la cena all'ultimo minuto, i suoi genitori, la zia Heather e lo zio Ian si sono presentati. Hanno mangiato il «filetto alla Wellington», un filetto di manzo avvolto in un ripieno di funghi in pasta sfoglia.

La causa sono i funghi?

Solo poche ore dopo il pasto, gli ospiti hanno dovuto essere ricoverati all'ospedale locale con gravi disturbi gastrointestinali. I medici hanno rapidamente diagnosticato una grave intossicazione e hanno trasferito i quattro pazienti al nosocomio di Melbourne.

Ma per Don, Gail e Heather era ormai già troppo tardi e sono deceduti. Ian sta ancora lottando per la vita ed è in attesa di un trapianto di fegato.

Secondo le prime indagini della polizia, i quattro avevano mangiato funghi, delle ammaniti falloide . Chi li mangia, dato che si tratta del fungo più velenoso in assoluto, muore. Al momento non è chiaro se Erin, la padrona di casa, abbia mangiato la stessa cosa e se i funghi velenosi fossero anche nel piatto servito.

Erin afferma ai giornalisti della BBC australiana di non avere idea di cosa sia successo e che ama la sua famiglia e non le farebbe mai del male.

La sospettata rimane in silenzio

Ciononostante, la donna è considerata una sospetta, anche perché c'è stata confusione su dove Erin si trovasse. In primo luogo, uno dei suoi avvocati ha dovuto accamparsi fuori casa sua per fornire istruzioni legali. In seguito, è stata avvistata mentre prelevava contanti nel centro di Melbourne dopo essersi presumibilmente nascosta.

Secondo i media, Erin aveva inizialmente detto alla polizia di aver comprato dei funghi per il tribunale vicino a casa sua. Erin è poi rimasta in silenzio durante un ulteriore interrogatorio.

La polizia ha poi trovato un disidratatore per alimenti in una discarica vicina, che si ritiene sia stato usato per preparare il piatto. Gli investigatori stanno ora cercando di scoprire chi ha guidato fino allo sfasciacarrozze grazie alle telecamere di sorveglianza.

Responsabile del 90% di tutti gli avvelenamenti da funghi

L'avvelenamento da funghi non è una novità in questa regione dell'Australia. È abbastanza comune che i cercatori di funghi confondano i tignosi verdognoli con i funghi commestibili, scrive la BBC.

I tignosi verdognoli, o ammaniti falloide che dir si voglia, sono responsabili del 90% di tutti gli avvelenamenti mortali da funghi in tutto il mondo. Un pezzo delle dimensioni di una moneta è sufficiente per uccidere una persona adulta.