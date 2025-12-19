Nella città lombarda è stata organizzata una prima del suo genere: una serata in compagnia al cinema, guardando un film e facendo allo stesso tempo uncinetto. L'iniziativa innovativa ha catturato l'attenzione di molti e presto sarà replicata altrove.

A Brescia ha preso vita un progetto tanto semplice, quanto potente: quello di unire la passione dell'uncinetto con quella del cinema, che raramente sono associate.

È successo grazie all'idea avuta da Francesca Frainodi, una creator nota sui social con il nome @frainodi.crochet, che giornalmente si presenta davanti alla telecamere per proporre delle sue creazioni... ovviamente all'uncinetto!

E così, come riporta tra gli altri «GreenMe», senza grandi aspettative, ma con tante speranze, ha deciso di riservare una sala al Cinema Moretto, nella città lombarda, e di invitare chiunque avesse voglia di guardare un film con altre persone mentre creava qualcosa con le proprie mani.

In breve tempo, l'iniziativa è diventata virale, trasformandosi in un evento sold out e in un esperimento sociale di successo.

Molte altre città interessate a replicare l'evento

Durante la proiezione, il silenzio non era totale, ma le persone erano comunque immerse nel film, ma con le mani occupate in un'attività creativa.

Questo ha creato un nuovo equilibrio tra attenzione e presenza, trasformando il cinema in un luogo da vivere pienamente.

Dopo il successo a Brescia, molte altre città hanno manifestato interesse per replicare l'evento. Una nuova data è già in programma tra gennaio e febbraio, non come una moda passeggera, ma come una risposta a un bisogno diffuso di rallentare e condividere esperienze.

Questa iniziativa offre un'idea di tempo libero più gentile e necessaria.

I benefici del lavorare all'uncinetto

C'è da considerare che l'uncinetto non è solamente un'attività manuale. I suoi gesti ripetitivi aiutano a ridurre stress e ansia, inducendo uno stato di calma simile alla meditazione.

Dal punto di vista psicologico, è una forma di auto-regolazione emotiva che offre gratificazione e continuità, anche nei momenti di stress o umore basso.

Inoltre, l'uncinetto stimola la concentrazione, la memoria e la coordinazione bilaterale delle mani, contribuendo a ridurre il declino cognitivo. Seguire uno schema e correggere errori mantiene attiva la mente, coinvolgendo vista, tatto e pianificazione.

Infine, lavorare all'uncinetto offre un'opportunità di disconnessione dalla tecnologia, permettendo di restare soli con i propri pensieri senza sentirsi isolati.

In un'epoca di connessione continua, è una forma di resistenza silenziosa, lasciando alla fine un oggetto tangibile e durevole, spesso creato per qualcuno di speciale.