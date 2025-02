La pasta fa davvero ingrassare? Ecco 10 miti sull'alimentazione sotto la lente dell'esperto

La pasta è particolarmente ricca di carboidrati e quindi, secondo molti, è assolutamente da evitare quando si tratta di perdere peso. Unsplash/enginakyurt

È uno di quegli argomenti che tengono banco nel campo dell'alimentazione: mentre alcuni giurano su qualcosa, altri la demonizzano. blue News chiede a degli esperti di verificare dieci miti comuni sull'alimentazione.

Sono sufficienti cinque porzioni di frutta e verdura al giorno? La sera si deve mangiare poco o si può ancora mangiare quando si ha veramente fame? I carboidrati fanno davvero ingrassare?

Quando si parla di alimentazione, sorgono domande su domande. Ma non è così facile trovare le risposte, perché su molti argomenti le opinioni sono molto diverse.

Jürg Hösli, nutrizionista e fondatore dell'Istituto erpse per la diagnostica nutrizionale, ne è certo: «Tutto questo è sempre fonte di discussioni meravigliosamente controverse». Per blue News l'esperto ha classificato dieci miti nutrizionali che fanno sempre scalpore.

5 porzioni di frutta e verdura al giorno mantengono in salute 👍🏼

Le persone che includono più frutta come spuntino durante il giorno e più verdura nei pasti principali spesso si sentono meno stanche la sera, mangiano meno la sera e dormono meglio.

«Questa affermazione è sostanzialmente vera, ma va integrata: gruppi come gli atleti, le donne in gravidanza o le persone in fase di recupero hanno un fabbisogno maggiore», chiarisce Hösli.

I frullati sono salutari quanto la frutta e la verdura nel loro insieme 👎🏼

«I frullati non sono salutari quanto la frutta e la verdura nella loro forma non trasformata. Quando si prepara un frullato con diversi frutti, il lavoro digestivo del tratto gastrointestinale viene in gran parte bypassato, il che significa che lo zucchero entra più rapidamente nel flusso sanguigno», spiega l'esperto.

Questo porta spesso a un rapido aumento dei livelli di zucchero nel sangue, seguito da un rapido calo. Le conseguenze possono essere un eccesso di saccarosio nel sangue, che viene immagazzinato nelle cellule adipose, e un'ipoglicemia, che può scatenare le voglie.

Secondo il nutrizionista, i frullati di frutta pura non sono quindi una scelta ottimale per una dieta equilibrata. «Un'alternativa molto migliore è una miscela con un alto contenuto di verdure e un solo frutto per ridurre il contenuto di zuccheri e aumentare la densità di nutrienti».

La maggior parte delle vitamine si trova nella buccia 🤏🏼

Questa affermazione è «fondamentalmente corretta»: «La buccia di un alimento serve come strato protettivo contro il mondo esterno e quindi spesso contiene una maggiore concentrazione di sostanze protettive».

Ma occorre tenere presente che, a seconda del metodo di coltivazione, la buccia può contenere anche residui di pesticidi. Chi consuma prodotti biologici è nettamente avvantaggiato in questo caso, poiché l'uso di pesticidi è fortemente limitato nell'agricoltura bio.

«In caso contrario, è consigliabile pulire accuratamente la buccia o, in caso di dubbio, rimuoverla per evitare possibili residui».

Mangiare molti cibi pesanti la sera fa ingrassare 👍🏼

«Questa affermazione è assolutamente corretta». Gli studi hanno dimostrato che le persone che consumano il pasto più abbondante la sera tendono ad avere una percentuale maggiore di grasso viscerale.

Non è una soluzione però limitarsi a mangiare meno la sera, perché questo può compromettere la qualità del sonno.

«La giornata dovrebbe invece iniziare con una colazione equilibrata, seguita da pasti regolari e bilanciati nel corso della giornata. L'obiettivo è quello di regolare la fame entro la sera, in modo da rendere necessario solo un pasto leggero», consiglia l'esperto. Chi salta i pasti durante il giorno o mangia troppo poco rischia di essere sopraffatto dalle voglie la sera.

Il pane scuro è più sano di quello chiaro 🤏🏼

Come afferma il nutrizionista, si dovrebbe più correttamente leggere: «Il pane fermentato è più sano del pane chiaro».

Questo perché la fermentazione offre vantaggi decisivi per il tratto gastrointestinale: durante la fermentazione, i microrganismi naturali, come i batteri lattici, predigeriscono i carboidrati complessi e le proteine dei cereali.

Ciò rende i nutrienti più facilmente disponibili, aumenta la digeribilità e la flora intestinale beneficia di metaboliti microbici positivi. Purtroppo, però, oggi è difficile trovare pane fermentato di alta qualità nelle grandi panetterie.

I prodotti light fanno dimagrire 👎🏼

«Posso aggiungere un piccolo aneddoto», osserva Hösli: «Per circa sei anni ho lavorato come nutrizionista nell'hockey su ghiaccio professionistico in vari club. Quando volevo nutrire i giovani giocatori, ho sempre privilegiato i prodotti leggeri».

Questi contengono meno grassi e non saziano così rapidamente, il che significa che si mangia di nuovo più velocemente.

I carboidrati fanno ingrassare 👎🏼

«Questa affermazione è sbagliata», chiarisce senza indugi. Il nutrizionista ha già scritto un libro su questo argomento oltre che parlarne nel suo podcast.

Perché i carboidrati non fanno ingrassare? «Svolgono un ruolo essenziale per l'organismo, in quanto stabilizzano i livelli di zucchero nel sangue, favoriscono la rigenerazione dopo l'esercizio fisico, aumentano la soddisfazione e supportano i processi cognitivi come l'apprendimento e la concentrazione. Aiutano inoltre a prevenire la disgregazione muscolare, reintegrando le scorte di glicogeno e favorendo la sintesi proteica».

Tuttavia è importante distinguere tra zuccheri semplici e carboidrati complessi, ricchi di sostanze nutritive. Alimenti come i prodotti integrali, i legumi, la verdura e la frutta forniscono carboidrati a catena lunga che aumentano lentamente i livelli di zucchero nel sangue e contengono anche importanti sostanze nutritive. La chiave, come per tutti gli alimenti, sta nella giusta quantità e qualità.

Secondo Hösli, la cattiva reputazione dei carboidrati si è diffusa soprattutto a causa di teorie nutrizionali false e semplificate, che spesso provengono da sedicenti esperti.

«Ma una visione differenziata dimostra che i carboidrati sono indispensabili in una dieta equilibrata e non vanno assolutamente demonizzati».

Un bicchiere d'acqua al mattino è salutare e stimola il metabolismo 👍🏼

Sì, un bicchiere d'acqua al mattino è l'inizio perfetto della giornata: «Compensa la perdita di liquidi durante la notte, attiva la circolazione, favorisce la digestione e mette in moto il metabolismo».

Questa piccola routine mattutina crea una solida base per il benessere durante tutta la giornata.

Mangiare caldo una volta al giorno: un must 🤏🏼

Come dice l'esperto, il cibo caldo «ha sicuramente dei vantaggi». Spesso è più facile da digerire, riempie e rende più disponibili i nutrienti. «Soprattutto nella stagione fredda o se si hanno problemi digestivi, un pasto caldo è piacevole e di supporto».

Allo stesso tempo, però, non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa tesi, poiché una dieta equilibrata funziona anche con i cibi freddi.

«In definitiva, si tratta di preferenze personali, abitudini culturali ed esigenze individuali. Ognuno dovrebbe decidere da solo cosa gli fa bene. Che sia caldo o freddo, l'importante è che abbia un buon sapore e faccia bene».

Il cioccolato rende felici 👍🏼

«Assolutamente sì». Il cioccolato fondente, in particolare, con un alto contenuto di cacao, contiene numerosi ingredienti che possono avere un effetto positivo sul nostro umore.

L'aminoacido triptofano viene convertito nel corpo in serotonina, il cosiddetto «ormone della felicità». Stimolanti come la teobromina e la caffeina, invece, favoriscono la vigilanza e trasmettono una sensazione di energia. Secondo l'esperto, il consumo di cioccolato stimola anche il rilascio di endorfine, che favoriscono il rilassamento e il benessere.

«E non dimentichiamo che il cioccolato ha un ottimo sapore e attiva il sistema di ricompensa del cervello, che ci dà una dose extra di felicità», conclude.