Dopo l'intervento delle autorità e un'inchiesta televisiva, il profilo TikTok di una pescivendola di Casoria, in Campania, è stato chiuso per presunti maltrattamenti agli animali.

Il profilo TikTok della pescivendola più bella d'Italia è stato chiuso dopo un'indagine che ha coinvolto «Le Iene» e i Carabinieri.

La pescheria Ittica Febbraro di Casoria, in Campania, gestita da Carmela e Luigi Febbraro, aveva accumulato ben 260mila follower e 10 milioni di visualizzazioni. Tuttavia l'account è stato bloccato a seguito delle polemiche sollevate dai video pubblicati.

Lo stesso Luigi ha spiegato la situazione in un videomessaggio sul nuovo profilo TikTok, affermando che non c'è mai stato maltrattamento degli animali, ma solo la presentazione dei prodotti in vendita. Nonostante il blocco, ha creato un nuovo account sperando di replicare il successo precedente.

L'intervento de «Le Iene»

L'intervento de «Le Iene», con l'inviato Filippo Roma e l'attivista Enrico Rizzi, mirava a verificare le condizioni degli animali nella pescheria. Il proprietario ha richiesto l'intervento dei Carabinieri, sostenendo che la troupe televisiva ostacolava il normale svolgimento delle attività commerciali.

Rizzi ha denunciato la coppia per presunti maltrattamenti, chiedendo il sequestro dell'attività. Ha dichiarato su Facebook che la chiusura del profilo TikTok è stata una conseguenza delle violazioni delle regole della community riguardanti la violenza sugli animali.

