La piccola ma potente formica elettrica è alle porte della Svizzera: c'è da preoccuparsi?

La Wasmannia auropunctata, nota come piccola formica di fuoco o formica elettrica, si sta insediando in modo discreto, ma minaccia le specie di formiche locali, che sono vulnerabili alle congeneri provenienti dall'esterno. Droits réservés: J. Casevitz-Weulersse

Tre focolai di formiche elettriche (Wasmannia auropunctata) sono stati scoperti nella regione francese del Var. Non è quindi da escludere che questa specie di formica altamente invasiva stia attraversando il confine svizzero. Come riconoscerla e quali sono i rischi? Lo ha spiegato a blue News il biologo Daniel Cherix.

Valérie Passello Valérie Passello

È originaria del Sud America, ma è arrivata in Europa. Come? Probabilmente nascondendosi nelle piante esotiche importate dall'uomo.

La Wasmannia auropunctata, nota come piccola formica di fuoco o formica elettrica, è di piccole dimensioni (1,5 mm per le operaie, 3 mm per le regine), ma è in grado di fare grandi danni alla nostra biodiversità, perché forma supercolonie di diverse centinaia o addirittura migliaia di regine e operaie.

In primavera il dipartimento francese del Var, a meno di 500 km dalla Svizzera, ha rilevato la presenza di un terzo focolaio di questa specie invasiva.

Nel tentativo di debellare il problema, la prefettura ha deciso di trattare i primi due focolai spruzzando insetticida, come riportato da «Le Monde».

«È piccola, ma efficiente»

Specialista in formiche, il biologo Daniel Cherix è molto attivo nella lotta contro le specie invasive.

Contattato da blue News, ci ha raccontato: «All'epoca abbiamo combattuto questa specie alle isole Galapagos utilizzando un ormone giovanile mescolato a un'esca, che impedisce alle regine di deporre le uova senza alcun danno per l'ambiente».

L'esperto ha poi chiarito: «La formica elettrica ha tutte le caratteristiche di una specie invasiva: è piccola, efficiente nella riproduzione e non costruisce nidi, ma piccoli propaguli che vengono alloggiati all'interno delle foglie delle piante cadute a terra».

L'esemplare «operaio» misura 1,5 mm. Droits réservés: J. Casevitz-Weulersse

La Wasmannia auropunctata può essere discretamente insediata, ma rappresenta comunque una minaccia per le specie di formiche locali, che sono vulnerabili alle congeneri provenienti dall'esterno.

«Si svilupperanno in reti, inizieranno a riprodurre afidi e forse favoriranno alcune malattie, oltre a eliminare o respingere la fauna di formiche locale», ha detto il biologo.

Non è l'unica specie invasiva presente in Svizzera

Finora questo piccolo, ma temibile insetto non è stato avvistato in Svizzera, ha rassicurato lo specialista. Questo non significa che la formica elettrica non abbia ancora messo piede qui.

«Spesso vengono scoperte per caso: è più facile quando si sono insediate», ha osservato Cherix. Il problema è che in questo caso è molto difficile liberarsene.

Tra le altre specie di formiche invasive, il biologo ha citato l'esempio della Tapinoma magnum, una formica mordace nera leggermente più grande proveniente dal sud della Francia che si è insediata in Svizzera, in particolare nei cantoni di Vaud, Ginevra, Vallese e nella Svizzera tedesca.

«La Tapinoma magnum è stata portata alla nostra attenzione nel 2012 da un disinfettante», ha spiegato il biologo, aggiungendo: «Ha causato problemi ai visitatori del cimitero di Cully: ce n'erano così tante che la gente continuava a essere morsa e non poteva più utilizzare il posto!».

«Ha un pungiglione eccezionale»

Tornando alla formica elettrica, non si tratta di una formica morditrice, ma di una formica pungitrice: «Ha un pungiglione eccezionale – ha descritto lo specialista – in grado di perforare la pelle umana».

A differenza delle formiche rosse o nere, la cui puntura è sgradevole ma viene dimenticata in fretta, quella della piccola formica a fuoco – da cui il suo soprannome – provoca un dolore paragonabile a quello delle bruciature da ortica, ma più forte e prolungato.

Possono inoltre provocare reazioni più gravi nelle persone allergiche: «Se dieci di loro ti cadono sul collo e ti pungono, te ne ricordi».

Una miriade di formiche elettriche attacca una mano. Droits réservés: J. Casevitz-Weulersse

Tenere gli occhi aperti e segnalare agli enti preposti

Anche con una buona vista, è praticamente impossibile riconoscere una formica elettrica a occhio nudo, ha sottolineato l'esperto: «Bisogna guardare con un binocolo per identificarla. Ma alla fine è il pungiglione che è più facile da riconoscere».

Il suo consiglio: «Se vedete qualcosa di strano, la cosa migliore da fare è inviare un campione al Naturéum (il museo di scienze naturali, ndr) di Losanna». Le équipe del dipartimento di zoologia saranno quindi in grado di dire di quale specie si tratta.

In Ticino è possibile segnalare la presenza, anche presunta, delle specie invasive (di piante o animali) tramite il modulo di contatto sul sito della Repubblica e del Canton Ticino.