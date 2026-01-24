Diretta su Netflix nella notteLa pioggia costringe a rimandare la scalata di Alex Honnold del grattacielo Taipei 101
SDA
24.1.2026 - 09:51
Le condizioni meteorologiche hanno negato l'ascesa di Alex Honnold, senza attrezzature di sicurezza, del grattacielo Taipei 101. La pericolosa impresa, che verrà trasmessa in diretta su Netflix, è stata rimandata di 24 ore, quindi a questa notte (sabato su domenica) alle 2 (ora svizzera).
Alex Honnold si è preparato per la scalata del grattacielo Taipei 101, alto 500 metri, per circa due mesi e mezzo. Ha in programma di compiere l'impresa da solo, senza alcuna attrezzatura di sicurezza.
Netflix è pronta a trasmettere lo spettacolo in tempo reale nel programma «Skyscraper live». Ma se il 40enne professionista dovesse cadere, per lui non ci sarebbe quasi certamente nulla da fare. E il mondo vedrebbe tutto questo in diretta, provocando critiche da tutto il mondo.
Ma per ora lo statunitense è costretto a rimanere a terra. Il tutto doveva infatti avvenire nella notte su sabato, alle 2 (ora svizzera).
Ma a causa di una leggera pioggia, l'impresa è stata rimandata. Non è infatti possibile arrampicarsi sul colosso di acciaio, vetro e cemento, se è bagnato.
Gli organizzatori di «Skyscraper live» hanno quindi rimandato l'evento di 24 ore, quindi a questa notte (sabato su domenica) sempre alle 2 (ora svizzera).
Alex Honnold è diventato famoso in tutto il mondo per la scalata senza attrezzatura di sicurezza di El Capitan, alto 900 metri, nel Parco Nazionale di Yosemity negli Stati Uniti, e grazie al film-documentario su questa avventura «Free Solo».