Alex Honnold deve rimandare di 24 ore la sua scalata del grattacielo Taipei 101, alto 500 metri, nella capitale di Taiwan, che sarà trasmesso in diretta da Netflix. KEYSTONE

Le condizioni meteorologiche hanno negato l'ascesa di Alex Honnold, senza attrezzature di sicurezza, del grattacielo Taipei 101. La pericolosa impresa, che verrà trasmessa in diretta su Netflix, è stata rimandata di 24 ore, quindi a questa notte (sabato su domenica) alle 2 (ora svizzera).

Hai fretta? blue News riassume per te Nella notte di venerdì su sabato (ora svizzera) era in programma la scalata di Alex Honnold del grattacielo Taipei 101, alto 500 metri, trasmessa in diretta su Netflix in «Skyscraper Live».

Ma a causa della pioggia la pericolosa impresa è stata rinviata di 24 ore, quindi a questa notte (sabato su domenica) alle 2 (ora svizzera).

La trasmissione live è stata criticata perché un'eventuale caduta sarebbe potenzialmente fatale per il 40enne. Mostra di più

Alex Honnold si è preparato per la scalata del grattacielo Taipei 101, alto 500 metri, per circa due mesi e mezzo. Ha in programma di compiere l'impresa da solo, senza alcuna attrezzatura di sicurezza.

Netflix è pronta a trasmettere lo spettacolo in tempo reale nel programma «Skyscraper live». Ma se il 40enne professionista dovesse cadere, per lui non ci sarebbe quasi certamente nulla da fare. E il mondo vedrebbe tutto questo in diretta, provocando critiche da tutto il mondo.

Ma per ora lo statunitense è costretto a rimanere a terra. Il tutto doveva infatti avvenire nella notte su sabato, alle 2 (ora svizzera).

Ma a causa di una leggera pioggia, l'impresa è stata rimandata. Non è infatti possibile arrampicarsi sul colosso di acciaio, vetro e cemento, se è bagnato.

Gli organizzatori di «Skyscraper live» hanno quindi rimandato l'evento di 24 ore, quindi a questa notte (sabato su domenica) sempre alle 2 (ora svizzera).

Alex Honnold è diventato famoso in tutto il mondo per la scalata senza attrezzatura di sicurezza di El Capitan, alto 900 metri, nel Parco Nazionale di Yosemity negli Stati Uniti, e grazie al film-documentario su questa avventura «Free Solo».