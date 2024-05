Durante un'operazione con un drone a Zurigo è piovuto denaro. (immagine simbolica) sda

Sabato, durante una bizzarra operazione con un drone, sono piovute banconote da dieci franchi sulla Chinawiese di Zurigo. Un ragazzo di dodici anni è rimasto gravemente ferito. Si trattava di un evento promozionale? La polizia sta ancora indagando.

Hai fretta? blue News riassume per te Banconote da dieci franchi per un totale di 24.000 franchi sono piovute sabato durante un passaggio di un drone sopra la Chinawiese, il Giardino Cinese, a Zurigo.

Un dodicenne tra la folla è stato gravemente ferito con un oggetto appuntito.

Si presume fosse un evento promozionale pubblicizzato tramite la piattaforma Tiktok. Mostra di più

Pioggia di denaro con conseguenze: dopo la bizzarra azione di un drone sulla Chinawiese, il Giardino Cinese di Zurigo, la Polizia continua a indagare.

L'11 maggio, banconote da dieci franchi sono state lasciate cadere da un drone sopra la folla, che era stata informata in anticipo di quello che stava per succedere sui social media.

Un ragazzo di dodici anni, che si trovava tra i presenti accorsi sul posto, è stato gravemente ferito con un oggetto appuntito. Le forze dell'ordine hanno indicato di aver identificato l'organizzatore del lancio di denaro: si tratta di persona conosciuta.

Più di 24.000 franchi buttati via

I media hanno riferito che una persona celebre sulla piattaforma di video brevi Tiktok ha annunciato l'azione e invitato la gente a recarsi sul prato. Sarebbero state gettate banconote per un valore di oltre 24.000 franchi.

Secondo il «Blick», l'influencer ha filmato l'azione a distanza ravvicinata. I video mostrano un uomo che indossa una felpa nera con cappuccio, una maschera dorata e un megafono. Non è chiaro se si tratti dell'organizzatore.

Si sospetta che possa trattarsi di una campagna promozionale andata male. L'account «oraclecomicsswitzerland» aveva annunciato l'evento con diversi video, nei quali si vede anche l'uomo con la maschera d'oro.

Nessuna autorizzazione richiesta

Secondo la polizia, è in corso di chiarimento il peso del drone, l'altezza del suo volo e se l'organizzatore avesse bisogno o avesse una licenza per farlo.

È possibile che siano state violate una serie di disposizioni.

Tra queste, le restrizioni sul funzionamento di alcuni droni sopra una folla di persone. La licenza è necessaria anche per gli eventi con grandi raduni. Per questo evento non era stata richiesta nessuna autorizzazione.

