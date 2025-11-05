  1. Clienti privati
Con sé una misteriosa scatola La polizia di Lucerna diffonde la foto di un rapinatore mascherato: qualcuno l'ha visto? 

Dominik Müller

5.11.2025

La polizia di Lucerna sta usando questa foto per cercare il colpevole.
Luzerner Polizei

Martedì pomeriggio è avvenuta una rapina in una tabaccheria della città di Lucerna. Nessuno è rimasto ferito. La polizia ha diramato una foto dell'autore e chiede aiuto alla popolazione per riconoscerlo.

Redazione blue News

05.11.2025, 16:10

05.11.2025, 16:16

Martedì, poco prima delle 16h00, uno sconosciuto è entrato in una tabaccheria della Löwenstrasse di Lucerna e ha chiesto a un dipendente di consegnargli del denaro. Lo riferisce la polizia della Città in un comunicato stampa.

L'aggressore ha poi aperto la cassa, ha prelevato i contanti ed è fuggito a piedi in una direzione sconosciuta.

L'uomo indossava una maschera che lo faceva sembrare calvo, occhiali da sole e guanti neri. Aveva inoltre una giacca a vento blu scuro, pantaloni cargo grigi e scarpe nere.

Aveva anche una borsa a tracolla marrone con una cinghia bianca e rossa e portava con sé una grande scatola da spedizione marrone, che ha inizialmente depositato nel negozio e che ha riportato con sé quando è uscito dopo la rapina.

La polizia di Lucerna è alla ricerca di testimoni che abbiano osservato o visto persone o veicoli sospetti nella zona della Löwenstrasse.

