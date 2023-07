La polizia ha un nuovo trucco per staccare gli attivisti dalle strade

La polizia utilizza una nuova tecnica per staccare gli attivisti dalle strade. Nadine Weigel/dpa

Quando gli attivisti per il clima bloccano le strade, la polizia deve agire rapidamente. Un nuovo trucco dovrebbe aiutarli, riducendo al minimo il rischio di lesioni per chi si incolla all'asfalto in segno di protesta.

Le proteste contro le azioni dei politici in relazione alla crisi climatica non si placano. La scorsa settimana ci sono state nuove dimostrazioni in numerose città tedesche, tra cui Berlino e Norimberga.

A febbraio, i media tedeschi hanno riferito di un addestramento speciale a cui gli agenti di polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia devono sottoporsi per imparare a gestire «chi si incolla per il clima», o meglio: per imparare a rimuoverli dalle strade.

Il filo perfeziona la tecnica

L'attenzione si è concentrata su come utilizzare l'olio di girasole – l'olio d'oliva è meno adatto – e il mastice per garantire un rapido ripristino della regolare circolazione stradale.

Un altro strumento è stato aggiunto ai possibili rimedi: del filo. Come riporta la «Berliner Zeitung», lo spago viene «passato intorno al polso e poi tirato con forza». Questo non solo fa risparmiare tempo, ma riduce anche il rischio di lesioni per gli attivisti.

Il giornale riporta che la nuova tecnica è stata usata durante alcune proteste recenti a Berlino.