Gli investigatori italiani perquisiscono i pacchi. Symbilbild: Guardia di Finanza

La cucina italiana è famosa in tutto il mondo ed è spesso considerata tra le migliori. Ma qualcosa dev'essere andato «storto» in questo caso: la Guardia di Finanza è infatti dovuta intervenire in una consegna «Made in Italy».

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te La Guardia di Finanza italiana ha messo a segno un colpo contro il traffico di droga.

Gli investigatori antidroga hanno scoperto oltre 100 chilogrammi di ketamina per un valore di diversi milioni di euro.

La merce era nascosta in pacchi di pasta e farina. Mostra di più

Gli agenti dell'antidroga di Napoli hanno scoperto più di 100 chilogrammi di ketamina in pacchi di pasta e farina italiani. Secondo la Guardia di Finanza, la merce era destinata a Los Angeles e avrebbe fruttato alla criminalità organizzata diversi milioni di euro.

Gli agenti hanno fatto la scoperta durante un controllo di routine in un centro logistico di Frattamaggiore, nel nord della città portuale della Campania. Diversi pacchi sono apparsi sospetti per la loro destinazione e il loro valore.

Con l'aiuto di cani da fiuto, gli investigatori hanno scoperto, tra i generi alimentari italiani sigillati - come la pasta - sacchetti sottovuoto contenenti una droga che è stata poi identificata come ketamina.

Una droga costosa

La ketamina, sviluppata in passato come anestetico, è ora sempre più utilizzata come droga da party. È particolarmente popolare negli ambienti ricchi, dove viene utilizzata come ingrediente per la «cocaina rosa», una droga di design che può costare fino a 400 euro al grammo.

Secondo la Guardia di Finanza, la ketamina è considerata socialmente pericolosa; il mercato internazionale è in rapida crescita e sta diventando sempre più redditizio per le reti criminali.