Bimba scomparsa viene ritrovata a casa di un 70enne, poi arrestato

I servizi di emergenza di Colonia hanno trascorso più di dodici ore alla ricerca di una bambina di tre anni che era scomparsa. Sabato mattina gli agenti di polizia hanno trovato la bimba in un appartamento. In seguito ha arrestato un uomo di 70 anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Una bambina di tre anni era scomparsa venerdì da Colonia.

Sabato mattina è stata ritrovata per caso in un appartamento.

Il proprietario, un uomo di 70 anni, è stato arrestato.

Secondo le prime indagini, non c'è alcuna relazione familiare tra i due. Mostra di più

Più di dodici ore dopo la sua scomparsa, gli agenti di polizia hanno ritrovato una bambina di tre anni in un appartamento di Colonia e hanno arrestato un uomo. Il 70enne sarà interrogato e il suo appartamento sarà sottoposto a esami forensi, ha dichiarato la polizia.

Secondo i primi accertamenti, la bimba potrebbe aver soggiornato nell'appartamento da venerdì sera. Non c'è alcun rapporto di parentela tra i due.

La bambina è stata trovata «apparentemente illesa» sabato mattina. Inizialmente non è stato chiaro come fosse arrivata fino a lì dopo essere scomparsa venerdì sera da un parco vicino.

La bimba di tre anni è ora assistita dai parenti e interrogata dai servizi di emergenza alla presenza dei suoi genitori. «L'indagine deve dimostrare se sono stati commessi reati a suo danno», ha detto il portavoce della polizia.

Ricerche a vasto raggio per diverse ore

La bambina era in visita a Colonia con i genitori e venerdì sera era uscita per una passeggiata con la zia a Bürgerpark, nel quartiere Kalk. Lì la donna ha perso di vista la nipote intorno alle 20.00. Il parco, ha dichiarato, era «molto affollato» in quel momento.

La polizia ha quindi avviato una ricerca su larga scala, e ha impiegato anche cani da fiuto e un elicottero. Nell'ambito delle operazioni di ricerca, la polizia ha anche suonato ai campanelli dei vicini per interrogarli e ottenere informazioni.

