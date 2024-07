Ecco i due cagnolini appena messi in salvo. Polizia comunale di Losanna

La Polizia ha salvato ieri, mercoledì, due cani che erano stati lasciati in un'auto parcheggiata sotto al sole a Losanna. Se gli agenti non fossero intervenuti, i due animali avrebbero rischiato di morire per il gran caldo. Il proprietario è stato denunciato.

Hai fretta? blue News riassume per te La Polizia ha salvato due cani che erano stati lasciati in un'auto parcheggiata sotto al sole a Losanna.

Sono in seguito stati consegnati a un'associazione animalista.

Il proprietario ha poi potuto recuperarli, ma è stato denunciato. Mostra di più

La Polizia vodese è stata informata alle 14:20 di mercoledì che due cani erano chiusi in un'auto sotto il sole cocente sul Quai d'Ouchy. Lo ha riferito la Polizia comunale di Losanna, spiegando che poi sul posto si è recato un agente in moto, il quale si è reso conto che gli animali rischiavano di morire dal caldo.

Dopo aver cercato inutilmente di contattare il proprietario, la Polizia è stata costretta a rompere i finestrini della vettura per liberare i due cani. I costi dovranno comunque essere sostenuti dal proprietario del mezzo.

Violata la legge sul benessere degli animali

Gli agenti hanno consegnato i due amici a quattro zampe a un'associazione animalista. Il loro padrone è poi potuto andare a riprenderseli, ma è stato accusato di aver violato la legge sulla protezione degli animali.

La Polizia ha sottolineato che lasciare un animale domestico all'interno di un'auto, anche all'ombra e con il finestrino aperto, può metterlo in pericolo di vita.

Con una temperatura esterna di 25 gradi, la temperatura all'interno del veicolo può diventare rapidamente di 50 gradi, si legge nel comunicato stampa.

