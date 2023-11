Kate e Gerry McCann mostrano una foto della figlia scomparsa, Madeleine (Maddie), durante una conferenza stampa nel 2007. Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Nel maggio 2007, Madeleine McCann è scomparsa da un appartamento di vacanza in Portogallo. Ora la polizia portoghese si è scusata con i genitori, perché anche loro sono stati considerati dei sospettati.

Hai fretta? blue News riassume per te La polizia portoghese si è scusata con il padre di Maddie, Gerry McCann.

Secondo la BBC, gli agenti si sono scusati per le loro azioni all'inizio delle indagini.

La polizia ha anche chiesto scusa per il fatto che i genitori di McCann sono stati inclusi nei sospettati.

In Portogallo sono ormai convinti che il tedesco Christian B. sia responsabile della scomparsa della bambina di tre anni. Mostra di più

Chi ha rapito Madeleine McCann? A 16 anni dalla sua scomparsa, anche la polizia portoghese è ora convinta che il tedesco Christian B. abbia a che fare con la sua sparizione. Lo riferisce «BBC Panorama».

Nell'ambito di questa indagine, alti funzionari portoghesi hanno incontrato il padre di Maddie, Gerry McCann.

La polizia si è scusata con lui. Il motivo: le autorità sono dispiaciute per il modo in cui il caso era stato gestito dopo la scomparsa e per il fatto che i genitori di Maddie a più riprese avessero fatto parte della lista dei sospettati.

Il capo investigatore Goncalo Amaral è stato licenziato

Nel settembre 2007, quattro mesi dopo la scomparsa della bambina di tre anni, Kate e Gerry McCann furono dichiarati sospettati.

L'allora investigatore capo Goncalo Amaral portò avanti la teoria che i genitori di Maddie avessero solo inscenato il rapimento. Non ci sono mai state prove in tal senso.

Amaral, tuttavia, ha mantenuto questa teoria anche dopo il suo licenziamento dalla polizia e ha, ad esempio, accusato i McCann in un libro e in un documentario di Netflix.

Nel frattempo, le autorità sono convinte che Christian B. sia responsabile della scomparsa di Maddie. Il 46enne sta attualmente scontando una pena detentiva in Germania per stupro. Non è ancora stato incriminato per il caso Maddie, ma le autorità indagano su di lui da cinque anni.

«Crediamo che sia stato coinvolto nella scomparsa di Madeleine McCann e che l'abbia uccisa», ha dichiarato alla BBC il procuratore tedesco Hans Christian Wolters, coinvolto nelle indagini.

Christian B. nega di avere a che fare con il caso.