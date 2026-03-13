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Nuova pista nel Nuovo Messico La polizia sta dissotterrando i corpi delle ragazze nel ranch Zorro di Epstein?

Gabriela Beck

13.3.2026

Sospetti di "attività illegali" nell'ex ranch del defunto multimilionario Jeffrey Epstein.
Sospetti di "attività illegali" nell'ex ranch del defunto multimilionario Jeffrey Epstein.
KEYSTONE

A distanza di anni dalla morte di Jeffrey Epstein, il suo remoto Zorro Ranch è tornato al centro delle indagini. Le autorità del New Mexico sono alla ricerca di indizi su ulteriori crimini: si parla persino di possibili tombe.

Redazione blue News

13.03.2026, 20:59

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Gli investigatori statunitensi stanno perquisendo lo Zorro Ranch di Jeffrey Epstein in New Mexico.
  • Le autorità stanno esaminando le prove di possibili ulteriori crimini legati al criminale sessuale.
  • I politici chiedono un chiarimento completo per le vittime.
Mostra di più

Nello scandalo legato al pedofilo Jeffrey Epstein, gli investigatori statunitensi stanno ora perquisendo anche l'ex ranch del multimilionario deceduto nello Stato del New Mexico.

Secondo il Dipartimento di giustizia del New Mexico, l'operazione, iniziata lunedì (ora locale), fa parte di un’indagine penale avviata a febbraio per il sospetto di «attività illegali» nel cosiddetto Zorro Ranch.

Sebbene non siano state fornite ulteriori informazioni ufficiali, i media statunitensi riferiscono che a febbraio le autorità locali hanno richiesto al Dipartimento una versione non redatta di un'e-mail proveniente dai file di Epstein del 2019.

L'e-mail sostiene che il molestatore avrebbe fatto seppellire i corpi di due giovani ragazze straniere «sulle colline» vicino allo Zorro Ranch.

Questa affermazione non è confermata, ma non è nemmeno chiaro in che misura sia stata indagata dalle forze dell’ordine prima del recente rinnovato interesse per Epstein, riferisce la «CNN».

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Uno dei deputati dello Stato, Andrea Romero di Santa Fe, ha dichiarato alla «BBC»: «Abbiamo appreso che potrebbero esserci state segnalazioni all’FBI nel 2019 o prima su corpi sepolti e traffico di esseri umani».

La deputata del Nuovo Messico Melanie Stansbury ha detto che gli investigatori non stanno lasciando «nulla di intentato» nelle ricerche.

Le vittime di Epstein hanno «aspettato troppo a lungo per avere giustizia» e il Nuovo Messico sta assumendo un ruolo pionieristico nelle indagini, ha scritto nel servizio online X.

Secondo quanto accertato dal Federal Bureau of Investigation (FBI) e dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Epstein avrebbe abusato di oltre mille minori e giovani donne.

In alcuni casi avrebbe anche affidato le vittime a celebrità. Alla fine di gennaio, sono stati pubblicati milioni di nuovi documenti sul caso, in cui lo Zorro Ranch di Epstein, vicino a Santa Fe, viene citato migliaia di volte.

In precedenza, la struttura non era stata sottoposta a controlli di polizia così rigorosi come le altre proprietà di Epstein a New York, nel sud della Florida e nei Caraibi, scrive la «CNN».

Tuttavia, in seguito alla pubblicazione di numerosi fascicoli del governo federale su Epstein, il procuratore generale del Nuovo Messico, Raúl Torrez, ha ordinato la riapertura dell’indagine penale sulla proprietà.

Secondo Torrez, queste erano state chiuse nel 2019 su richiesta della procura federale.

Le vittime denunciano abusi al Ranch Zorro

Il multimilionario Epstein è stato condannato nel 2008 per istigazione alla prostituzione di minori. Dopo un controverso accordo con la procura, ha scontato solo poco meno di 13 mesi di carcere.

Nel luglio 2019 è stato nuovamente arrestato e accusato da un tribunale federale di aver abusato di molte altre vittime. Il 10 agosto 2019 è stato trovato morto nella sua cella di New York; secondo i rapporti ufficiali si è tolto la vita.

Dopo la sua morte, una donna ha testimoniato che l'uomo l'aveva violentata nel ranch quando aveva 15 anni. Un'altra ha dichiarato che la complice di Epstein, Ghislaine Maxwell, incarcerata per traffico sessuale, le aveva toccato il seno al ranch quando era ancora minorenne.

Scritto con materiale dell'agenzia di stampa AFP

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Il finanziere statunitense, condannato per reati sessuali, Jeffrey Epstein aveva rapporti influenti nel mondo della politica, dell'economia e dello spettacolo. Arrestato nel 2019 poche settimane dopo è morto in cella.

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