I cumuli di polvere bianca stanno spaventando i proprietari di cani di Zurigo. Cosa c'entrano gli «Zurch Hash House Harriers»? Zurich Hash House Harriers

La polvere bianca è stata rinvenuta in vari luoghi del quartiere Seefeld di Zurigo. I proprietari di cani pensavano che fosse veleno e hanno chiamato la polizia. Un gruppo di jogging ha finalmente risolto il mistero.

Hai fretta? blue News riassume per te Diversi cumuli di polvere bianca nella zona di Seefeld, a Zurigo, hanno turbato i proprietari di cani.

Un bassotto, entrato in contatto con la polvere, ha mostra sintomi insoliti.

Di conseguenza è stata avvertita la polizia, chiedendo di analizzare la sostanza misteriosa.

Il gruppo podistico «Zurich Hash House Harriers» si mette in contatto: la sostanza è loro ed è completamente innocua. Mostra di più

Sconcerto tra i passeggiatori di cani nel quartiere Seefeld di Zurigo: qualcuno ha diffuso del veleno per cani? Il motivo dell'agitazione sono diversi mucchietti di polvere bianca. Questi si trovano in luoghi spesso frequentati da cani.

Secondo quanto riportato da «20 Minuten», un bassotto avrebbe mostrato sintomi insoliti dopo essere entrato in contatto con la misteriosa sostanza.

I proprietari di cani si stanno mettendo in guardia, attraverso diversi gruppi di chat, sulla polvere misteriosa, che sembra essere velenosa. Inizialmente si sospetta che si tratti di zucchero di betulla, velenoso per i migliori amici dell'uomo.

Un proprietario raccoglie un campione e lo consegna alla polizia affinché analizzi la sostanza. La polizia conferma di aver ricevuto diverse segnalazioni e di aver fatto analizzare la sostanza all'Istituto di medicina legale.

Gruppo di jogging dietro i segni

Tuttavia, la polizia sospetta che possa trattarsi di un prodotto innocuo. Di tanto in tanto gruppi di persone usano zucchero o farina come marcatori per delle cacce al tesoro.

E infatti, prima ancora che l'Istituto di medicina legale fosse informato, il gruppo di jogging «Zurich Hash House Harriers» si è fatto avanti. Hanno riferito che i segni li hanno fatti loro. La sostanza presumibilmente pericolosa era farina.

Di solito usano il gesso, dice un rappresentante. Ma quando piove, diventa rapidamente invisibile. Ecco perché è stata usata la farina.

Un club di bevitori

In dieci anni di attività il gruppo di podisti non ha mai ricevuto alcun feedback negativo, ma ha mostrato comprensione per le preoccupazioni dei proprietari di cani e ha sottolineato di essere semplicemente una comunità sociale che si diverte a correre e ama incontrarsi per una birra dopo lo sforzo.

Il motto degli «Hash House Harriers» di Zurigo si adatta infatti a questo concetto: «Un club di bevitori con un problema di corsa».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI.