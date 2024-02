La marmotta Phil ha detto la sua: la primavera quest'anno arriverà in anticipo. Keystone

Negli Stati Uniti la primavera quest'anno arriva in anticipo. Lo ha decretato Phil, la marmotta più famosa d'America, che come ogni 2 febbraio è uscita dalla tana alle 7.30 del mattino per dare il suo verdetto climatico.

La cerimonia del Giorno della Marmotta, 'Groundhog Day', si è svolta come di consueto a Punxsutawney, in Pennsylvania, dove si è riunita una piccola folla di curiosi e appassionati.

Phil è uscita dalla tana e non ha visto la sua ombra, il che vuol dire che l'inverno sta per finire. Una buona notizia per gli Stati Uniti se non fosse che le previsioni della marmotta in questi anni sono state corrette solo nel 40% dei casi.

SDA