  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera La prossima notte arriverà la prima Superluna del 2025

SDA

6.10.2025 - 10:53

La Superluna del Raccolto del 30 settembre 2023 fotografata sull'isola di Maiorca, in Spagna. (foto d'archivio)
La Superluna del Raccolto del 30 settembre 2023 fotografata sull'isola di Maiorca, in Spagna. (foto d'archivio)
Keystone

Appuntamento la prossima notte con la prima Superluna del 2025, che precede quelle del 5 novembre e del 4 dicembre: alle ore 05,49 il nostro satellite sarà pieno.

Keystone-SDA

06.10.2025, 10:53

06.10.2025, 10:56

Il plenilunio avviene circa 32 ore prima deldella Luna passaggio alla minima distanza dalla Terra, a meno di 360mila chilometri contro gli oltre 384mila di media.

Questa Superluna è nota anche come Luna del Cacciatore o del Raccolto ("Harvest Moon"), nomi legati soprattutto alle culture native americane: il fenomeno coincideva, infatti, con la fine della stagione del raccolto e i campi ormai spogli permettevano ai cacciatori di individuare più facilmente le loro prede.

«Questa Luna – dice all'ANSA Paolo Volpini dell'Unione Astrofili Italiani (Uai) – ci permetterà di continuare ad ammirare il nostro satellite, in attesa della vera Superluna di novembre. Sarà anche l'occasione per capire qual è Saturno: nella notte tra 5 e 6 ottobre il pianeta si è trovato in congiunzione con la Luna, e perciò è ancora molto vicino ad essa».

La prossima Superluna apparirà circa il 6% più grande e un po' più luminosa ma, come afferma l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, solo un osservatore molto esperto riuscirà a cogliere la piccola differenza con una normale Luna piena.

Il Virtual Telescope trasmetterà in ogni caso l'evento in diretta streaming sul suo sito, a partire dalle ore 05,00, grazie agli strumenti installati a Manciano, in provincia di Grosseto (Toscana), sotto il cielo più buio dell'Italia peninsulare. Durante la diretta verranno anche mostrate alcune straordinarie immagini di repertorio, che immortalano il satellite su alcuni dei più celebri monumenti di Roma.

I più letti

La prossima notte arriverà la prima Superluna del 2025
Coop ha copiato spudoratamente un prodotto della concorrenza?
In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
Ecco cosa si sa degli escursionisti dispersi per il maltempo sul Monte Everest
«Mi picchiava e bruciava oggetti addosso»: il drammatico racconto di Francesca De André

Altre notizie

Aveva 88 anni. Morta la scrittrice Jilly Cooper, regina dei romanzi rosa

Aveva 88 anniMorta la scrittrice Jilly Cooper, regina dei romanzi rosa

350 turisti già in salvo. Ecco cosa si sa degli escursionisti dispersi per il maltempo sul Monte Everest

350 turisti già in salvoEcco cosa si sa degli escursionisti dispersi per il maltempo sul Monte Everest

Per le scoperte sull'immunologia. Il Nobel per la Medicina va Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

Per le scoperte sull'immunologiaIl Nobel per la Medicina va Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi