La prossima notte arriverà la prima Superluna del 2025

La Superluna del Raccolto del 30 settembre 2023 fotografata sull'isola di Maiorca, in Spagna. (foto d'archivio) Keystone

Appuntamento la prossima notte con la prima Superluna del 2025, che precede quelle del 5 novembre e del 4 dicembre: alle ore 05,49 il nostro satellite sarà pieno.

Keystone-SDA SDA

Il plenilunio avviene circa 32 ore prima deldella Luna passaggio alla minima distanza dalla Terra, a meno di 360mila chilometri contro gli oltre 384mila di media.

Questa Superluna è nota anche come Luna del Cacciatore o del Raccolto ("Harvest Moon"), nomi legati soprattutto alle culture native americane: il fenomeno coincideva, infatti, con la fine della stagione del raccolto e i campi ormai spogli permettevano ai cacciatori di individuare più facilmente le loro prede.

«Questa Luna – dice all'ANSA Paolo Volpini dell'Unione Astrofili Italiani (Uai) – ci permetterà di continuare ad ammirare il nostro satellite, in attesa della vera Superluna di novembre. Sarà anche l'occasione per capire qual è Saturno: nella notte tra 5 e 6 ottobre il pianeta si è trovato in congiunzione con la Luna, e perciò è ancora molto vicino ad essa».

La prossima Superluna apparirà circa il 6% più grande e un po' più luminosa ma, come afferma l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, solo un osservatore molto esperto riuscirà a cogliere la piccola differenza con una normale Luna piena.

Il Virtual Telescope trasmetterà in ogni caso l'evento in diretta streaming sul suo sito, a partire dalle ore 05,00, grazie agli strumenti installati a Manciano, in provincia di Grosseto (Toscana), sotto il cielo più buio dell'Italia peninsulare. Durante la diretta verranno anche mostrate alcune straordinarie immagini di repertorio, che immortalano il satellite su alcuni dei più celebri monumenti di Roma.