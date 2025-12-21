Perché non provare la raclette a tavola quest'anno? AFP

A lungo relegata ai fine settimana invernali e alle vacanze in montagna, la raclette sta facendo il suo ingresso a Natale: simpatica, semplice ed economica, sta conquistando sempre più famiglie alla ricerca di un pasto caldo senza spendere troppo. E non mancano le idee per renderla un pasto davvero festivo!

Agence France-Presse, Valérie Passello Valérie Passello

Hai fretta? blue News riassume per te In genere la si gusta in inverno e/o in montagna, ma la raclette da qualche anno è diventata sempre più di tendenza anche nel periodo natalizio.

Una moda che si osserva in particolare nei supermercati francesi, dove prima delle festività si vendono molti vassoi di formaggio.

La sua popolarità si deve al fatto che è economica, semplice e rende conviviale qualsiasi pasto.

Ecco alcuni suggerimenti su come servirla questo Natale. Mostra di più

Per la notte di Capodanno, «la raclette ha riscosso un grande successo negli ultimi tempi. E quest'anno l'abbiamo portata ancora più in alto», ha dichiarato all'AFP Bernard Boutboul, presidente di Gira Conseil, un'azienda specializzata nel settore della ristorazione.

«È amichevole, confortante e non richiede ore di preparazione», sottolinea.

Sara Gaillard, che l'ha provata con la sua famiglia la vigilia di Natale dello scorso anno, ne è rimasta entusiasta. «È un ottimo modo per divertirsi senza complicare le cose», spiega la 34enne di Lille. «Tutti amano il formaggio, ognuno può mangiare al proprio ritmo e con i bambini è molto più facile».

«È più pratico che passare due giorni in cucina», dice Antoine Lajoie, 40enne di Montreuil (Seine-Saint-Denis) che ha provato due anni fa.

Un rapporto qualità-prezzo imbattibile

La tendenza dei supermercati francesi è chiara. «Prevedo ancora una volta un Natale all'insegna della raclette», ha dichiarato mercoledì a France 2 Dominique Schelcher, direttore generale di Coopérative U.

Sono già aumentate le vaschette per la raclette. «Stiamo già ordinando più vassoi di raclette per le festività natalizie rispetto agli anni precedenti», ha dichiarato il capo del quarto rivenditore alimentare francese.

Una tendenza che è emersa «negli ultimi due o tre anni», secondo lui, nel bel mezzo di una crisi inflazionistica. Oltre che per la sua semplicità e convivialità, la raclette è attraente anche e soprattutto per il suo rapporto qualità-prezzo.

In Svizzera un menu di raclette per 4 persone ha un buon rapporto qualità-prezzo. Se si includono due buone bottiglie di vino, alcuni salumi e gli accompagnamenti tradizionali come cetriolini e cipolle, si può fare un buon affare, spendendo intorno ai cento franchi.

Naturalmente i prezzi possono variare a seconda della qualità e del numero di ingredienti scelti, ma questo non è certo il budget per un pranzo di Natale che includa articoli di lusso come foie gras, ostriche, salmone affumicato e champagne, ecc.

Idee per un pasto più natalizio e meno rustico

E se la raclette di base a base di formaggio e patate è un po' troppo rustica per i vostri gusti, ci sono molte varianti. Il sito web di Swissmilk offre molte idee, come la raclette al tartufo, in cui fette sottili di pera e qualche fetta del prezioso fungo – o del pesto di tartufo – sono disposte sopra il formaggio fuso.

Vale anche la pena di notare che esistono formaggi da raclette in cui il tartufo è già integrato nella forma di formaggio. La scelta del formaggio è ovviamente fondamentale. Si può offrire un piatto di formaggi originale, con formaggi da raclette «personalizzati» con aglio selvatico, pepe nero, aglio, timo, ecc.

Per quanto riguarda i salumi, per un tocco più festivo, il «Journal des femmes» suggerisce di optare per prodotti di qualità come il petto d'anatra affumicato o il lardo di Colonnata. Anche l'abbinamento raclette e salmone affumicato o raclette e trota affumicata ha i suoi estimatori.

Per quanto riguarda le patate, invece di bollirle semplicemente con la buccia, si possono rosolare in forno con un po' di olio d'oliva e timo: sono più grasse, ma più croccanti... ed è Natale!

Il sito web «Marmiton» suggerisce di accompagnare la raclette con un'insalata di rucola con noci, irrorata con olio di noci e aceto balsamico, o con una versione agli agrumi per una maggiore freschezza.

E non dimentichiamo che la Svizzera – o più precisamente il Vallese – è la patria della raclette: ai Campionati Mondiali di Raclette di quest'anno a Morgins, tutti i medagliati provenivano dal Vallese, sia nella categoria Raclette alpina fatta con latte crudo di mucca che in quella Raclette fatta con latte crudo di mucca.