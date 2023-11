La resistenza agli antibiotici è in costante aumento da anni. Waltraud Grubitzsch/dpa

Il trattamento con antibiotici per un numero sempre maggiore di persone non funziona più. Le malattie che sono diventate piuttosto innocue dopo l'invenzione della penicillina stanno tornando a essere un pericolo mortale.

Hai fretta? blue News riassume per te Sempre più persone muoiono in Svizzera perché gli antibiotici non fanno più effetto.

Questa resistenza potrebbe diventare la prossima grande minaccia per la salute.

Gli antibiotici vengono ancora prescritti generosamente e talvolta in modo errato. Mostra di più

Ogni anno in Svizzera muoiono circa 300 persone per infezioni resistenti. Negli ultimi decenni, questa cifra è aumentata costantemente. «Questo sviluppo è avvenuto sotto il radar della consapevolezza pubblica», ha affermato qualche settimana fa l'Ospedale universitario di Zurigo in risposta a una domanda del portale di notizie zurighese «Watson».

Secondo il chirurgo britannico Ara Darzi, questa potrebbe diventare la prossima grande minaccia per la salute. «È più spaventoso del Covid», ha detto al «Blick».

In passato, la polmonite era spesso fatale

«Nel 2028 moriranno per infezioni resistenti agli antibiotici tante persone quante ne sono morte nel 1928, prima della scoperta della penicillina», afferma Ara Darzi.

A quel tempo, la polmonite e le infezioni del sangue erano spesso fatali. Tuttavia, quanto più frequentemente si utilizzano gli antibiotici, tanto più è probabile che i batteri diventino resistenti ad essi.

Particolarmente pericolosi: agenti patogeni provenienti dall'ospedale

Chi è più a rischio? «La resistenza agli antibiotici comunemente utilizzati è in continuo aumento, soprattutto tra gli agenti patogeni delle infezioni contratte in ospedale e tra i pazienti con un sistema immunitario compromesso, », ha spiegato a «Watson» il responsabile dell'igiene ospedaliera della Clinica per le malattie infettive e l'igiene ospedaliera Walter Zingg.

Anche Rudolf Hauri, presidente dei medici cantonali, consiglia di prendere sul serio la resistenza agli antibiotici: «Trasformano infezioni che prima erano facilmente curabili in malattie pericolose», ha spiegato. Gli antibiotici sono ancora utilizzati in modo generoso e talvolta scorretto.

Dal 2016 il Consiglio federale sta lavorando a una strategia per combattere la resistenza agli antibiotici. Questo vale per gli esseri umani, gli animali, l'agricoltura e l'ambiente.

I primi successi sono già stati raggiunti. «Negli ultimi dieci anni siamo riusciti a ridurre di quasi il 40% l'uso di antibiotici particolarmente critici nell'uomo», afferma l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In medicina veterinaria, l'uso è stato addirittura dimezzato.

Cosa posso fare?

Giova ricordare che gli antibiotici funzionano contro i batteri, ma non contro i virus. «Se riuscissimo a fare a meno degli antibiotici per le infezioni virali, avremmo già ottenuto molto», ha detto Zingg a «Watson».