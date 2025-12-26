  1. Clienti privati
Aperta una nuova linea La rete ferroviaria ad alta velocità cinese supera i 50'000 km

SDA

26.12.2025 - 09:02

La Cina possiede la rete ferroviaria più lunga del mondo. (Foto archivio)
Keystone

La vasta rete ferroviaria ad alta velocità cinese ha superato i 50'000 chilometri di distanza operativa totale con l'apertura oggi di una nuova linea, secondo quanto riportato dai media statali.

Il paese possiede la rete ferroviaria più grande del mondo, un quinto più lunga della circonferenza terrestre.

Il viaggio inizia nella città di Xi'an, sede dei famosi Guerrieri di terracotta cinesi, e termina a Yan'an, a nord, ha riferito l'emittente statale CCTV. Entrambe le città si trovano nella provincia dello Shaanxi, nella Cina settentrionale.

Alcune case sono state demolite e i residenti sfollati riceveranno 5'000 yuan (circa 560 franchi) a nucleo familiare per il trasferimento, hanno dichiarato le autorità locali nel 2020, quando sono iniziati i lavori di costruzione.

La rete ferroviaria cinese si è ampliata di circa il 32% rispetto al 2020, ha aggiunto oggi la China Railway, di proprietà statale, in un comunicato. La linea Xi'an-Yan'an si estende per un totale di 299 chilometri e il viaggio più breve dura 68 minuti, ha affermato CCTV. Il treno C9309 viaggia a 350 chilometri orari, superando lo Shinkansen giapponese, che raggiunge una velocità massima di 320 chilometri orari.

Pechino ha finanziato anche ferrovie in altri paesi asiatici nell'ambito della sua iniziativa Belt and Road, che finanzia progetti infrastrutturali a livello globale, ma diversi progetti sono stati bloccati o sono stati oggetto di controversie.

