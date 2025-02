Gisèle Pelicot Keystone

Gisèle Pelicot, divenuta famosa in seguito al processo per stupro di Avignone, è stata nominata donna dell'anno 2025 dalla rivista statunitense «Time».

La rivista statunitense «Time» ha nominato Giséle Pelicot, divenuta famosa in seguito al processo per stupro di Avignone, donna dell'anno 2025.

Condivide il premio con altre dodici donne, tra cui l'attrice Nicole Kidman.

La Pelicot si era battuta per un processo pubblico.

Gisèle Pelicot è una «donna comune che ha agito in modo straordinario di fronte a una tragedia personale». Così la rivista statunitense «Time» ha giustificato la scelta della francese come donna dell'anno 2025.

La decisione della 73enne di rifiutare un processo a porte chiuse e quindi di rinunciare al suo diritto all'anonimato l'ha resa «un'eroina in tutto il mondo», scrive la rivista nella sua decisione.

La Pelicot condivide il premio con altre 12 donne, tra cui l'attrice Nicole Kidman, la ginnasta Jordan Chiles e la cestista A'ja Wilson. Le loro storie saranno pubblicate nel numero del 10 marzo.

Icona dei diritti delle donne

Gisèle Pelicot è stata ripetutamente drogata dal marito per anni e offerta dallo stesso, attraverso un forum online, ad altri uomini per lo stupro. Il processo si è concluso con la condanna al carcere per tutti gli imputati.

La Pelicot è diventata un'icona internazionale per i diritti delle donne grazie al suo coraggio e alla grande attenzione mediatica che il processo di Avignone, nel sud della Francia, ha ricevuto.

Si era battuta per un processo pubblico «affinché la vergogna cambiasse bandiera».