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Ecco il video La Royal Navy testa Proteus, il primo elicottero autonomo a grandezza naturale

Paolo Beretta

24.3.2026

La Royal Navy testa per la prima volta un elicottero autonomo a grandezza naturale: Proteus

La Royal Navy testa per la prima volta un elicottero autonomo a grandezza naturale: Proteus

Sviluppato dal gruppo industriale Leonardo, l'elicottero senza pilota decolla per il volo inaugurale nel sud dell'Inghilterra. A bordo? Nessun equipaggio, ma sensori, software e intelligenza artificiale. Proteus riconosce da solo l'ambiente.

19.01.2026

La Royal Navy britannica ha testato per la prima volta un aeromobile completamente autonomo a grandezza naturale: il Proteus.

Christian Thumshirn

24.03.2026, 17:38

Nel video si vede decollare un elicottero che non è come gli altri: è destinato a diventare il futuro della guerra. Perché? Perché Proteus, sviluppato dal gruppo industriale Leonardo, è il primo elicottero senza pilota a decollare  per il volo inaugurale senza equipaggio a bordo.

Al suo posto? Sensori, software e intelligenza artificiale.

Grazie a tutta questa la tecnologia Proteus riconosce autonomamente l'ambiente circostante, prende decisioni da solo e atterra senza alcun intervento umano.

Il sistema è progettato per la caccia ai sottomarini, la sorveglianza marittima e missioni particolarmente pericolose nel Nord Atlantico. Il contesto è caratterizzato dalle crescenti tensioni con la Russia e dal massiccio potenziamento della difesa in Europa dall’inizio della guerra in Ucraina.

La Gran Bretagna investe circa 60 milioni di sterline in questo progetto.

A lungo termine, Pròteus dovrebbe volare fianco a fianco degli elicotteri con equipaggio, in una nuova marina ibrida.

Quello in video è un primo test di volo di grande importanza strategica.

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