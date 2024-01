Un treno delle ferrovie statali russe RZD (foto d'archivio). imago/photothek

In Russia un'assistente del traffico ferroviario ha gettato quello che sembrava essere un gatto randagio fuori da uno scompartimento nel freddo gelido, scatenando l’orrore dei passeggeri. Dopo una lunga ricerca a cui hanno preso parte centinaia di volontari, il gatto di nome Twiks è stato trovato morto, come dichiara il proprietario ai media russi.

Hai fretta? blue News riassume per te In Russia un'assistente del traffico ferroviario ha gettato nel freddo gelido un gatto fuori da uno scompartimento.

La dipendente delle ferrovie statali russe ha supposto che il proprietario stesse cercando il suo gatto alla stazione.

Solo dieci ore dopo la partenza da Kirov il passeggero, che probabilmente stava dormendo, ha denunciato la scomparsa del gatto al personale del treno.

Dopo una lunga ricerca a cui hanno preso parte centinaia di volontari, il gatto di nome Twiks è stato trovato morto, come dichiara il proprietario. Mostra di più

«I passeggeri hanno notato che il gatto girava libero senza sorveglianza nella carrozza», si legge in una nota delle ferrovie statali russe. L'assistente del traffico ferroviario ha poi buttato l'animale fuori dal vagone, perché ha pensato che il proprietario lo stesse cercando alla stazione.

Solo dieci ore dopo la partenza da Kirov il passeggero, che probabilmente stava dormendo, ha denunciato la scomparsa del gatto al personale del treno. Come si legge sui media, il felino aveva un biglietto.

Dato che in Russia tutti i documenti d'identità e i titoli di trasporto sono controllati prima dell'imbarco di ogni viaggiatore, anche il gatto doveva essere registrato nel sistema.

In molti chiedono una sanzione per la donna

Le ferrovie statali russe RZD si sono scusate per l'incidente e hanno annunciato un cambiamento nelle loro politiche. In questi casi gli animali dovranno quindi essere consegnati in futuro solo direttamente al personale della stazione ferroviaria, affinché possano ritrovare il proprietario o sistemarli in una pensione.

Alcuni cittadini inorriditi dall'accaduto hanno pubblicato una petizione sulla piattaforma change.org invitando le RZD a licenziare la dipendente a causa del trattamento brutale riservato al gatto.

Domenica pomeriggio erano state raccolte più di 300.000 firme. I firmatari hanno anche pubblicato un video chiedendo che la donna fosse punita.

Il gatto è morto dopo essere stato morso da dei cani

L'assistente del traffico ferroviario ha pensato che si trattasse di un animale randagio che fosse salito sulla carrozza durante la sosta a Kirov, fanno sapere le RZD. Queste avrebbero avviato una procedura interna.

La donna ha chiesto ai passeggeri del treno da Ekaterinburg diretto a San Pietroburgo se l'animale apparteneva a qualcuno. Nessuno ha risposto.

Come comunicano le ferrovie statali russe, l'incidente è avvenuto giovedì 11 gennaio. Dopo giorni di ricerche, sabato è stato annunciato che Twiks è stato trovato morto quella mattina a circa un chilometro dalla stazione ferroviaria di Kirov.

Secondo i primi accertamenti, il gatto è morto dopo essere stato morso da dei cani e per ipotermia. Di recente il felino avrebbe subito un'operazione e non è sopravvissuto alle gelide temperature della neve.

SDA