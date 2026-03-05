Il fenomeno è destinato a intensificarsi rapidamente. Si prevede che le concentrazioni di polvere sahariana raggiungano il picco venerdì, per poi diminuire gradualmente nel corso del fine settimana. © La Chaine Météo / Météo Consult

Il fenomeno non ha nulla di eccezionale, ma resta comunque spettacolare. La polvere del Sahara sta risalendo verso l'Europa e ha iniziato a raggiungere la Svizzera giovedì. Le concentrazioni sono destinate ad aumentare nelle prossime ore, con un picco previsto per venerdì.

Nicolas Barman Barman Nicolas

Il cielo sopra le nostre teste cambierà gradualmente aspetto nelle prossime ore. Le polveri sahariane stanno attraversando l'Europa e raggiungeranno la Svizzera nel corso della giornata di giovedì.

Secondo «La Chaîne Météo», questo fenomeno può essere spiegato da un particolare schema meteorologico.

Un sistema di bassa pressione sul Nord Africa e uno di alta pressione sull'Europa orientale stanno generando un flusso verso nord che agisce come un nastro trasportatore atmosferico.

Questo flusso trasporta le particelle del deserto per diverse migliaia di chilometri fino all'Europa centrale.

Picco previsto per venerdì

Si prevede una rapida intensificazione del fenomeno. Le concentrazioni di polvere sahariana dovrebbero raggiungere il picco venerdì, prima di diminuire gradualmente nel corso del fine settimana.

L'effetto sarà visibile nel cielo: l’atmosfera potrebbe apparire più nebulosa e leggermente velata.

Un evento regolare in Svizzera

La presenza di sabbia sahariana sulle Alpi non è affatto eccezionale. Questo tipo di episodio si verifica regolarmente.

Le misurazioni effettuate sullo Jungfraujoch negli ultimi 25 anni mostrano che i mesi di febbraio, marzo, ottobre e novembre sono i periodi in cui il fenomeno si verifica più frequentemente.

Durante gli episodi più intensi, il cielo può assumere una tonalità giallastra e l'aria può diventare leggermente più carica di particelle.

Depositi sulle auto... in caso di precipitazioni

Questa polvere può lasciare tracce anche al suolo. Quando si deposita sulla neve, ne scurisce la superficie, riducendone la riflettività - nota come albedo - e può accelerarne lo scioglimento.

In caso di precipitazioni, può anche verificarsi quella che i meteorologi chiamano «pioggia di sabbia», che lascia talvolta depositi color ocra su auto, terrazze o finestre.

Uno spettacolo atmosferico impressionante, ma che in genere non comporta grandi pericoli per la salute, poiché queste polveri sono spesso meno dannose di alcune delle polveri sottili prodotte dal traffico.