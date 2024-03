Il ministero della Cultura tedesco e la commissione dell'Unesco hanno inserito la scena techno berlinese nell'elenco del patrimonio culturale immateriale del Paese, in riconoscimento del contributo all'identità culturale della città. Lo riporta il Guardian.

Nell'immagine d'archivio: i festaioli festeggiano al Berlin Summer Rave del 2011 presso l'ex aeroporto di Tempelhof a Berlino. Numerosi DJ e fan della techno si sono riuniti in occasione del party techno e house. KEYSTONE

La Clubcommission di Berlino, una rete di club e musicisti techno berlinesi, ha descritto la decisione come «un'altra pietra miliare per i produttori techno berlinesi, gli artisti, i gestori di club e gli organizzatori di eventi».

Lutz Leichsenring, membro esecutivo del consiglio di amministrazione della Clubcommission, ha dichiarato all'emittente tedesca Dw: «La decisione ci aiuterà a garantire che la cultura dei club sia riconosciuta come un settore prezioso e meritevole di protezione e sostegno».

Da oltre un decennio è in corso una campagna per l'inserimento della cultura e della musica techno nell'elenco tedesco, guidata da Rave the Planet, un'associazione no-profit che sostiene la cultura della musica elettronica.

SDA