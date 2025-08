L'ex biatleta Laura Dahlmeier è morta durante un'escursione in montagna in Pakistan (foto d'archivio). KEYSTONE

L'ex campionessa olimpica di biathlon Laura Dahlmeier è deceduta in un incidente sulle montagne del Karakorum. Un particolare tragico è che è la quarta persona della sua stretta cerchia di amici alpinisti a morire durante delle escursioni di sport estremo.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Laura Dahlmeier (31 anni) è deceduta durante una spedizione in Pakistan.

Il corpo dell'alpinista non è ancora stato recuperato.

È il quarto membro della sua cerchia di amici scalatori di Garmisch a morire. Mostra di più

Le montagne erano la passione di Laura Dahlmeier e si sono rivelate la sua rovina. La sette volte campionessa mondiale e due volte campionessa olimpica di biathlon è morta in un incidente mortale a soli 31 anni durante una spedizione sulle montagne del Karakorum.

Il suo corpo non è ancora stato recuperato a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Ciò che rende particolarmente tragica la sua morte a Garmisch è che si tratta del quarto membro della sua cerchia di amici scalatori a morire in montagna, come ha scoperto il quotidiano tedesco «Bild».

«Non mi sarei mai aspettata che fosse il primo di noi a morire»

Nel suo libro autobiografico pubblicato nel 2023 «Wenn ich was mach, mach ich's gscheid» (Quando faccio qualcosa, la faccio bene ndr.), Dahlmeier ha scritto in modo impressionante delle perdite precedenti e della questione di quanto valga il rischio di una vita.

La tragedia più profonda l'ha vissuta nel 2018, quando il suo caro amico e compagno di uscite Franz-Xaver «Xari» Mayr è stato ucciso da una valanga durante un'arrampicata su ghiaccio in Alto Adige.

«Era stato praticamente immortale per me, e non mi sarei mai aspettata che fosse il primo di noi a morire!», ha scritto.

Rimane in silenzio su un caso

Dopo la notizia della sua morte, è caduta in una fase di rabbia, intorpidimento e indifferenza, mettendo in discussione la sua stessa volontà di rischiare. Era arrabbiata per l'intera situazione venutasi a creare: «Perché è dovuto accadere? E perché lui, perché non io?».

Secondo la «Bild», Dahlmeier ha parlato apertamente del suo dolore, del suo ritiro interiore e della consapevolezza di quanto tutto possa essere fugace. Dopo la terza morte nella sua cerchia stretta di amici, ha imparato una lezione chiara: «Non si possono rimandare le cose».

Una delle altre vittime è stato il suo ex fidanzato Robert Grasegger, morto sotto una valanga in Patagonia nel 2022. Nel libro non ha parlato del terzo decesso.

Ora la stessa Dahlmeier è entrata a far parte di questa tragica serie, come quarta scalatrice a non fare ritorno. I suoi fan, amici e compagni piangono la perdita di un'atleta eccezionale con una sete inestinguibile di montagna.