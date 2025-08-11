Immagine illustrativa KEYSTONE

La siccità sta aumentando costantemente in tutto il mondo da ben 121 anni e la situazione è peggiorata ulteriormente a partire dal 1981 e poi dal 2018.

All'origine di questa tendenza c'è l'atmosfera sempre più «assetata», talmente secca da strappare l'umidità al suolo. Lo indicano i dati dello studio pubblicato sulla rivista «Nature» e coordinato dall'Università di Oxford, con il gruppo di Solomon Gebrechorkos.

Il nostro pianeta non si sta solo scaldando a velocità record, ma registra soprattutto un aumento degli eventi estremi, con le precipitazioni intense periodi decisamente aridi.

Questi ultimi, osservano gli autori della ricerca, non sarebbero determinati soltanto l'assenza di precipitazioni, ma sarebbero il risultato di un insieme complessi di parametri non facili da quantificare, ma che rendono il fenomeno molto più grave per gli ecosistemi e le comunità umane.

Combinando dati storici, misure sul campo e dati da satellite, i ricercatori hanno ricostruito la storia dell'aumento della siccità a livello globale a partire dal 1901 fino al 2022.

Ne è emersa una curva in continua crescita e con un andamento accelerato nel tempo.

A partire dal 1901, per 80 anni l'andamento della siccità è aumentato costantemente in modo graduale finché nel 1981 è stata registrata un'accelerazione della tendenza pari al 40%, rimasta poi immutata per 37 anni.

Dal 2018 si è registrata un'ulteriore accelerazione, al punto che negli ultimi 5 anni l'estensione delle aree del mondo colpite da siccità è aumentata del 74% rispetto ai 40 anni precedenti.

L'anno peggiore è stato il 2022, l'ultimo considerato dallo studio, quando il 30% della superficie terrestre è stato colpito da siccità moderate ed estreme, soprattutto in Europa e Africa orientale.

Lo studio sottolinea che a livello globale le aree più aride stanno diventando ancora più aride e le aree umide ora sperimentano tendenze alla siccità; uniche eccezioni sono alcune specifiche regioni, come l'Asia meridionale e sud-orientale o il Nordamerica orientale, che negli ultimi 40 anni stanno mostrando una tendenza all'aumento dell'umidità.

Cosa è la «sete» dell'atmosfera?

Gli autori della ricerca osservano che a guidare la diffusione della siccità è per buona parte la cosiddetta «domanda evaporativa atmosferica» che misura la «sete» dell'atmosfera, ossia la capacità di strappare vapore d'acqua al suolo o alle piante.

Il fenomeno si deve a un mix di elementi, come temperatura, umidità, vento e pressione che, combinati fra loro, rendono i periodi aridi molto più intensi.

Le ripercussioni coinvolgono interi ecosistemi, come aveva sottolineato anche la recente ricerca svizzera pubblicata su «Science» a gennaio 2025, sotto la guida dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), che aveva individuato oltre 13'000 eventi siccitosi pluriennali in meno di 40 anni, tra il 1980 e il 2018.

Eventi come questi potrebbero avere impatti economici importanti anche in Europa, tanto che la Commissione europea stima entro fine secolo la riduzione del Pil di circa il 7% a causa proprio dei cambiamenti climatici.