Regola insolita La Slovacchia introduce il limite di velocità... per i pedoni

SDA

29.10.2025 - 15:45

In Slovacchia anche i pedoni dovranno rispettare i limiti di velocità.
Keystone

Dal 2026 in Slovacchia sarà in vigore una regola insolita: chi viaggia troppo veloce sul marciapiede potrà essere multato. La nuova legge ha lo scopo di prevenire gli incidenti che coinvolgono scooteristi e pedoni, ma sta già suscitando l'ironia del popolo del web. 

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In Slovacchia, dal 2026, i pedoni potranno circolare a una velocità massima di sei chilometri all'ora.
  • Il limite di velocità si applica anche a pattinatori, ciclisti ed e-scooter, che potranno utilizzare i marciapiedi.
  • L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza dopo l'aumento delle collisioni tra pedoni e scooteristi.
Mostra di più

In Slovacchia, in futuro anche i pedoni dovranno rispettare un limite di velocità. Lo prevede un emendamento al codice della strada appena approvato dal Parlamento di Bratislava.

In futuro, i pedoni non potranno viaggiare a una velocità superiore ai sei chilometri orari sui marciapiedi delle aree urbane. La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

«L'obiettivo principale è quello di aumentare la sicurezza sui marciapiedi in considerazione del crescente numero di collisioni con i conducenti di scooter», ha dichiarato il deputato ed ex ministro dei Trasporti Lubomir Vazny del partito nazionalista di sinistra Direction - Slovak Social Democracy (Smer-SSD) - spiegando la proposta di legge.

Il nuovo limite di velocità si applica ai pedoni, ai pattinatori, ai conducenti di scooter ed e-scooter e ai ciclisti, che sono anche autorizzati a utilizzare i marciapiedi in Slovacchia.

La nuova legge ha provocato critiche e ironia

Il fatto che il limite di velocità si applichi esplicitamente anche ai pedoni ha provocato scuotimenti di testa e battute su internet. «Posso cadere in un autovelox se corro a prendere il bus?».

Tuttavia, i sostenitori hanno sottolineato che i conducenti non sarebbero in grado di fermarsi in tempo se qualcuno attraversasse inaspettatamente un passaggio pedonale e che i pedoni sono anche responsabili di molte collisioni con gli scooteristi.

