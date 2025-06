La sorella minore di Lisbona è perfetta per un fine settimana

Porto: la sorella minore di Lisbona Il porto offre un bellissimo panorama sul centro storico di Porto. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler Attenzione, sull'attenti: l'ingresso della fabbrica di scatole di pesce al porto. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler I numerosi vicoli e le strade accoglienti invitano a fare una passeggiata. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler La pasticceria di Castro serve fantastici pastel de nata. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler Questi dolci tradizionali creano dipendenza. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler Il centro storico è compatto e facile da esplorare a piedi. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler Bom dia, Porto! Immagine: blue News/Carlotta Henggeler Porto è un gioiello architettonico. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler Vista sulla Valle del Duoro durante un tour di degustazione del vino Porto. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler La valle può essere esplorata in barca. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler Porto: la sorella minore di Lisbona Il porto offre un bellissimo panorama sul centro storico di Porto. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler Attenzione, sull'attenti: l'ingresso della fabbrica di scatole di pesce al porto. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler I numerosi vicoli e le strade accoglienti invitano a fare una passeggiata. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler La pasticceria di Castro serve fantastici pastel de nata. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler Questi dolci tradizionali creano dipendenza. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler Il centro storico è compatto e facile da esplorare a piedi. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler Bom dia, Porto! Immagine: blue News/Carlotta Henggeler Porto è un gioiello architettonico. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler Vista sulla Valle del Duoro durante un tour di degustazione del vino Porto. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler La valle può essere esplorata in barca. Immagine: blue News/Carlotta Henggeler

Porto sta vivendo un vero e proprio boom turistico. Non c'è da stupirsi: la piccola città sul fiume Douro è perfetta per un weekend informale. Il centro storico è accogliente e più gestibile di Lisbona. Perfetto per ricaricare le batterie.

Hai fretta? blue News riassume per te La portoghese Porto è raggiungibile dalla Svizzera in 2 ore e mezza di aereo.

Adagiata sul fiume Douro, la piccola città sta vivendo un boom turistico e offre molte attrazioni, quasi tutte raggiungibili a piedi.

Per viverla a pieno, si consiglia di affittare un B&B nel centro storico, che sono innumerevoli. Una gita nella Valle del Douro completa il weekend. Mostra di più

Un pastel de nata per iniziare la giornata

Appena sfornati: i pastel de nata dell'Atelier Castro di Porto. Attenzione all'alto fattore di dipendenza. blue News/Carlotta Henggeler

L'odore dolce nell'aria rivela da lontano la fabbrica di dolci: da Castro - Atelier de Pastéis de Nata (Rua de Mouzinho da Silveira 61), le famose tartellette portoghesi sono appena sfornate.

Una vetrina permette di vedere direttamente la pasticceria, dove le basi di pasta frolla vengono riempite con il composto di uova e crema. Aggiungete un cappuccino e la giornata può iniziare.

Da qui si può facilmente esplorare a piedi il centro storico. Inoltre, dietro l'angolo della pasticceria Castro c'è il porto.

Ammirare la città vecchia dal ponte Dom Luís I

Il ponte Dom Luís I fu inaugurato nell'ottobre del 1886. blue News/Carlotta Henggeler

In fondo al porto, proseguite a piedi sul ponte ad arco Dom Luís I. L'imponente struttura in acciaio attraversa il Douro e collega il centro storico di Ribeira con Vila Nova de Gaia, sede delle cantine di vino di Porto famose in tutto il mondo.

La struttura è doppiamente accessibile: in cima, a 45 metri di altezza, passa la metropolitana, ma c'è una corsia anche per i pedoni, mentre le automobili possono attraversare il ponte sottostante.

Originariamente, Gustave Eiffel - l'architetto che ha progettato il simbolo parigino - avrebbe dovuto realizzare il ponte. Ma a causa di divergenze nella pianificazione, le cose andarono diversamente: l'ingegnere francese voleva un ponte a una sola corsia, ma la città aveva bisogno di una maggiore capacità. Alla fine il progetto fu affidato all'architetto tedesco Théophile Seyrig.

La passeggiata lungo il porto offre un'altra prospettiva spettacolare sul centro storico.

Sull'altro lato, le famose cantine di vino di Porto sono allineate ai caffè e alla fabbrica di sardine più colorata e giocosa del mondo (Av. de Diogo Leite 138). Il negozio è una vera attrazione, anche per chi non mangia pesce.

Il panino Francesinha non per i deboli di cuore

Nel centro storico, molti ristoranti accoglienti si contendono i turisti affamati. La specialità locale Francesinha è spesso presente nel menu.

Si tratta di un panino, noto anche come croque madame portoghese. La Francesinha è un toast XXL con prosciutto cotto, fette della tipica salsiccia linguiça (simile al chorizo) e carne di manzo fritta condita con formaggio fuso. La specialità è circondata da una salsa di pomodoro e sormontata da un uovo fritto - solitamente servita con patatine fritte.

Secondo la rivista «TimeOut», qui troverete i migliori indirizzi per soddisfare i vostri palati.

I vicoli accoglienti invitano a fare acquisti, mangiare o soffermarsi. blue News/Carlotta Henggeler

Per smaltire la sensazione di sazietà si consiglia una passeggiata nel centro storico.

Lo spritz di Porto, da godere in città vecchia

Il famoso vino Porto proviene dalla Valle del Douro, che prende il nome dal fiume omonimo, il più largo della Penisola Iberica. blue News/Carlotta Henggeler

Concludete la giornata in uno degli accoglienti bar del centro con un Porto Spritz.

Secondo giorno: escursione nella Valle del Duoro

Degustazione di vini in una cantina della regione del Douro. blueNews/Carlotta Henggeler

La Valle del Douro dista solo 97 chilometri in auto. Nel corso di un'escursione giornaliera organizzata, visiterete due cantine di Porto.

Le degustazioni si svolgono in un ambiente signorile e comprendono il pranzo e una successiva gita sull'omonimo fiume.

La regione può essere facilmente esplorata anche in treno o in auto. La verde valle è entrata a far parte dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO nel 2001.

Ulteriori suggerimenti

Il periodo migliore per un viaggio a Porto? Consigliamo la primavera o l'autunno - evitate i giorni festivi perché il centro storico è piccolo.

Dove pernottare? Ci sono molte buone offerte di B&B nel centro storico.

Dove mangiare? Il Time Out Market Porto, aperto di recente nella stazione ferroviaria di São Bento, è un buon indirizzo. L'edificio, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è un punto di ristoro di prim'ordine. Gli amanti degli hamburger dovrebbero fermarsi da Brusco Burger.

Un altro consiglio per un'escursione: il Parco Serralves, progettato dall'architetto francese Jacques Greber, si trova non lontano dal centro storico. L'ampio parco ospita il museo d'arte contemporanea progettato da Álvaro Siza, la Casa de Serralves in stile art déco e un museo del cinema dedicato al regista portoghese Manoel de Oliveira. Sebbene il museo non possa competere con il Guggenheim o il MoMa, è splendidamente inserito nel parco e merita quindi una visita.