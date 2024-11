La sposa invita 75 persone al suo matrimonio, ma se ne presentano solo 5

#fyp #whereisthelove ♬ original sound - Sara Lones @kalina_marie_23 This is our entrance to our Masqurade ball. The Masqurade ball that I have talked EXCESSIVELY about for the last 10 months. The same ball that I not only digitally invited over 75 people to. But ALSO spent money to send 25 beautiful invitations out to. FIVE PEOPLE SHOWED UP!!!!!!! Like, are you kidding me!?!? As you see in the video, we enter the venue. And no one is there. The invite said 1pm. My mom messaged me at 1:15 that no one was there. My husband and I finally showed up at 2oclock, to 5 people. In a venue planned for 40. I dreamed that I would walk in to a bunch of people cheering us on. Hooting and hollering for us in celebration……but all you see is a woman trying to hold herself together because she had NO idea how to deal with her venue being almost completely empty. All the wasted food and drinks. All the empty tables and chairs. Every moment of my reception changed to adapt. Did we still make the most of it?? You bet your SWEET @$$ we did. But did this video just take all the good moments and shoot them out of the water for a second, F$&K yea it did 😔 It just makes me think, like, why? What did we do? Am I that bad of a person? What did my husband ever do to deserve any of this? Why couldn’t we matter enough for people to show up? I still have “friends” that haven’t even messaged me to congratulate me or tell me why they didn’t come. It truly makes me sick. I honestly can’t wrap my head around this yet. But all I know is, I have my man. My baby. And family that shows up when I need them. And for that, I will be thankful ❤️ #FAIL

Aveva invitato 75 persone, ma alla fine solo cinque si sono presentate al ricevimento di nozze. La delusa Kalina Marie sfoga la sua frustrazione su TikTok. La sposa non sa perché non si sia presentato nessuno.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Kalina Marie e suo marito Shane sono rimasti amareggiati il giorno del loro matrimonio quando solo cinque dei 75 invitati si sono presentati.

La giovane donna dello stato americano dell'Oregon ha reso virale la sua storia su TikTok.

Per la sposa non è ancora chiaro il motivo per cui gli invitati siano rimasti fuori. Quasi nessuno si è scusato o le ha dato una spiegazione.

Kalina Marie sottolinea di essere grata alla sua famiglia e al sostegno della comunità sul social media. Mostra di più

Kalina Marie e suo marito Shane stanno insieme da nove anni e si sono fidanzati nel giorno di Natale del 2019. Ma a causa della pandemia di Covid, la coppia ha dovuto aspettare un bel po' prima di poter dire il fatidico «Sì, lo voglio!».

Finalmente a gennaio di quest'anno i due hanno annunciato la data del loro matrimonio, che si sarebbe tenuto a ottobre, e hanno invitato 75 persone.

In 40 avevano confermato la loro presenza, ma alla fine al loro grande giorno si sono presentate solamente 5 persone, come ha annunciato delusa la sposa in un video su TikTok, che è stato visualizzato più di otto milioni e mezzo di volte.

Entrano e la sala è vuota

Nel filmato si vede dapprima la sala dove si sarebbero tenute le nozze, decorata con luci fiabesche, lanterne e palloncini. Le porte si aprono e gli sposi entrano, insieme al figlio, sulle note della canzone «When I Look at You» di Miley Cyrus.

Ma di fronte a loro, invece di una folla festante, Kalina Marie e Shane si sono ritrovate solo pochissime persone. Uno shock per gli sposi.

La giovane donna ha detto che ha dovuto «ricomporsi» per riuscire a sorridere nonostante quello che stava accadendo loro. Su TikTok ha scritto: «Tutto il cibo e le bevande sprecati. Tutti i tavoli e le sedie vuote».

L'invito indicava come orario del ricevimento le 13:00. Alle 13:15 sua madre le ha scritto un messaggio dicendole che non c'era nessuno. La coppia ha quindi deciso di dare un po' più di tempo alle persone e si è presentata solamente alle 14:00. Ma alla fine, comunque, c'erano solo 5 persone ad aspettarli: «In un locale che era stato pensato per 40 persone».

La sposa delusa si chiede: «Perché?»

Tutti coloro che seguono Kalina Marie sul social non riescono a credere a quello che le è successo. La solidarietà è stata enorme e il video è stato commentato oltre 17'000 volte.

«Il mio cuore sta male per te», ha scritto un utente. E qualcun altro ha suggerito: «Rifacciamolo! Questa volta invita me e tutti gli altri qui. Ci presenteremo. Ti amo, bellissima, e congratulazioni!».

Su TikTok, Kalina ha raccontato quanto l'intera faccenda l'abbia resa triste. Anche a distanza di alcune settimane dal matrimonio, non riesce a capire perché nessuno si sia presentato: «La domanda più grande è: perché? E io non lo so».

E la cosa ancora più strana è il fatto che la giovane donna non abbia ricevuto alcun messaggio di spiegazione o di scuse: «Perché? Che cosa abbiamo fatto? Sono una persona così cattiva? Cosa ha fatto mio marito per meritarsi tutto questo? Come mai non eravamo abbastanza importanti perché la gente venisse?».

Come ogni ragazza, Kalina Marie aveva sognato di entrare in sala davanti a un gruppo di persone che la applaudivano. Ma alla fine non è decisamente andata così.

La sposa, delusa, ha infine aggiunto: «So comunque di avere mio marito e nostro figlio, e anche una famiglia che ci sarà sempre quando ne avrò bisogno. E sono grata per questo».