  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Brutte notizie per gli allergici: la stagione dei pollini inizia prima e dura più a lungo

SDA

22.4.2026 - 09:34

Le persone che soffrono di allergie ai pollini sono sempre più esposte. (Immagine d'archivio).
Le persone che soffrono di allergie ai pollini sono sempre più esposte. (Immagine d'archivio).
Keystone

Le persone che soffrono di allergie ai pollini sono, in media, più colpite che in passato. Presso il servizio di allergologica dell'Inselspital di Berna, ciò si traduce in un netto aumento del numero di consultazioni.

Keystone-SDA

22.04.2026, 09:34

22.04.2026, 09:40

Secondo Lukas Jörg, responsabile del servizio, la stagione dei pollini dura spesso più a lungo, fatto che si traduce in un maggior numero di giorni con sintomi per gli allergici.

Le richieste di esami allergologici resta elevata lungo tutto l'arco dell'anno al nosocomio della città federale, ma le consultazioni legate ai pollini e al cosiddetto raffreddore da fieno sono «nettamente aumentate» negli ultimi mesi.

Valori sopra la media

La concentrazione dei pollini varia a dipendenza delle regioni e delle specie vegetali, ha spiegato Jörg a Keystone-ATS. Sull'altipiano, le concentrazioni si sono rivelate «molto elevate» in febbraio e aprile. In certi casi i valori hanno superato la media degli anni precedenti.

Anche se l'intensità della stagione può variare da un anno all'altro, i dati mostrano che numerosi pazienti sono oggi, in media, più esposti che in passato. Jörg cita diverse ragioni: da un lato le temperature miti permettono a numerose piante di fiorire prima. Dall'altro, la stagione dura spesso più a lungo.

«Le persone colpite sono quindi esposte ai pollini per un periodo più prolungato, a volte con concentrazioni elevate persistenti, come accade spesso con le graminacee». Secondo l'esperto, le concentrazioni elevate sono favorite da inverni miti, fioriture precoci e periodi di tempo secco.

Betulla molto produttiva

Secondo Benoît Crouzy di MeteoSvizzera, il miglioramento delle condizioni meteorologiche lo scorso week-end ha provocato «un aumento molto rapido della concentrazione di pollini». Valori così alti sono già stati misurati in passato, ma si può parlare di una stagione dei pollini di betulla estremamente forte.

Questi ultimi fanno parte dei principali allergeni, con sintomi che possono essere prolungati da altri tipi di polline, come quello della quercia.

La stagione della betulla volge ora al termine e saranno le graminacee e entrare lentamente nel vivo. Crouzy attribuisce i cambiamenti alle modifiche del clima: le stagioni di betulla e delle graminacee iniziano estremamente presto quest'anno.

Attenzione all'ambrosia

Secondo Jörg, i pollini delle graminacee provocano generalmente sintomi fino alla fine dell'estate. Una forte concentrazione porta a un «maggiore ricorso alle cure mediche». Sono soprattutto gli antistaminici, gli spray per il naso a base di cortisone e i medicinali contro l'asma ad essere richiesti e prescritti.

Inoltre, nuove piante allergeniche si propagano, come l'ambrosia, una specie invasiva. Questa giocherà un ruolo sempre più importante nei prossimi anni, predice l'esperto.

Col bel tempo arrivano i pollini. Avete il raffreddore da fieno? Ecco chi sono i colpevoli

Col bel tempo arrivano i polliniAvete il raffreddore da fieno? Ecco chi sono i colpevoli

I più letti

Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, senza filtri: «Via di casa a 17 anni, niente tiara»
Sopravvissuto al rogo di Capodanno, ora firma il primo contratto da professionista
La storia di un bernese condannato a 2 anni di carcere, ma rilasciato solo dopo 25
La popolazione di Meiringen rifiuta i nuovi F-35: «È ridicolo!». Ecco perché
La campionessa olimpica Frida Karlsson non ce la fa più: «Mi sembra sempre notte»

Altre notizie

Le conseguenze dell'incendio. Crans-Montana: Laurent Kurth alla guida della tavola rotonda

Le conseguenze dell'incendioCrans-Montana: Laurent Kurth alla guida della tavola rotonda

Ecco come mai. La storia di un bernese condannato a 2 anni di carcere, ma rilasciato solo dopo 25

Ecco come maiLa storia di un bernese condannato a 2 anni di carcere, ma rilasciato solo dopo 25

In un'intervista alla CNBC. Trump torna a criticare la Svizzera: «È ricca a spese degli Stati Uniti»

In un'intervista alla CNBCTrump torna a criticare la Svizzera: «È ricca a spese degli Stati Uniti»