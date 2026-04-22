Le persone che soffrono di allergie ai pollini sono sempre più esposte. (Immagine d'archivio). Keystone

Le persone che soffrono di allergie ai pollini sono, in media, più colpite che in passato. Presso il servizio di allergologica dell'Inselspital di Berna, ciò si traduce in un netto aumento del numero di consultazioni.

Keystone-SDA SDA

Secondo Lukas Jörg, responsabile del servizio, la stagione dei pollini dura spesso più a lungo, fatto che si traduce in un maggior numero di giorni con sintomi per gli allergici.

Le richieste di esami allergologici resta elevata lungo tutto l'arco dell'anno al nosocomio della città federale, ma le consultazioni legate ai pollini e al cosiddetto raffreddore da fieno sono «nettamente aumentate» negli ultimi mesi.

Valori sopra la media

La concentrazione dei pollini varia a dipendenza delle regioni e delle specie vegetali, ha spiegato Jörg a Keystone-ATS. Sull'altipiano, le concentrazioni si sono rivelate «molto elevate» in febbraio e aprile. In certi casi i valori hanno superato la media degli anni precedenti.

Anche se l'intensità della stagione può variare da un anno all'altro, i dati mostrano che numerosi pazienti sono oggi, in media, più esposti che in passato. Jörg cita diverse ragioni: da un lato le temperature miti permettono a numerose piante di fiorire prima. Dall'altro, la stagione dura spesso più a lungo.

«Le persone colpite sono quindi esposte ai pollini per un periodo più prolungato, a volte con concentrazioni elevate persistenti, come accade spesso con le graminacee». Secondo l'esperto, le concentrazioni elevate sono favorite da inverni miti, fioriture precoci e periodi di tempo secco.

Betulla molto produttiva

Secondo Benoît Crouzy di MeteoSvizzera, il miglioramento delle condizioni meteorologiche lo scorso week-end ha provocato «un aumento molto rapido della concentrazione di pollini». Valori così alti sono già stati misurati in passato, ma si può parlare di una stagione dei pollini di betulla estremamente forte.

Questi ultimi fanno parte dei principali allergeni, con sintomi che possono essere prolungati da altri tipi di polline, come quello della quercia.

La stagione della betulla volge ora al termine e saranno le graminacee e entrare lentamente nel vivo. Crouzy attribuisce i cambiamenti alle modifiche del clima: le stagioni di betulla e delle graminacee iniziano estremamente presto quest'anno.

Attenzione all'ambrosia

Secondo Jörg, i pollini delle graminacee provocano generalmente sintomi fino alla fine dell'estate. Una forte concentrazione porta a un «maggiore ricorso alle cure mediche». Sono soprattutto gli antistaminici, gli spray per il naso a base di cortisone e i medicinali contro l'asma ad essere richiesti e prescritti.

Inoltre, nuove piante allergeniche si propagano, come l'ambrosia, una specie invasiva. Questa giocherà un ruolo sempre più importante nei prossimi anni, predice l'esperto.