In Nigeria La star della boxe Anthony Joshua coinvolta in un incidente stradale, morte due persone

Jan Arnet

29.12.2025

Anthony Joshua è stato coinvolto in un grave incidente stradale in Nigeria.
Keystone

La star della boxe britannica Anthony Joshua (36 anni) è stata coinvolta in un grave incidente stradale nel sud-ovest della Nigeria. Secondo i media locali, due persone sono morte.

Jan Arnet

29.12.2025, 15:42

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La star della boxe Anthony Joshua è stata coinvolta in un grave incidente stradale in Nigeria in cui sono morte due persone. Joshua non ha riportato ferite tali da mettere in pericolo la vita.
  • L'incidente è avvenuto su una strada a doppia carreggiata nei pressi di Sagamu, nello Stato di Ogun, quando il veicolo di Joshua si è schiantato contro un camion fermo.
  • Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, mentre sui social media si diffondono foto di Joshua con ferite visibili.
Mostra di più

L'incidente è avvenuto a Makun, nello Stato di Ogun. Un giornalista del quotidiano nigeriano «The Punch», che ha dichiarato di aver aiutato i soccorsi sulla scena, ha detto che Joshua ha riportato delle ferite, ma che non è in pericolo di morte.

Poco dopo, sui social media si sono diffuse immagini che mostrano l'ex campione del mondo dei pesi massimi con ferite visibili accanto a un veicolo gravemente danneggiato.

Secondo i testimoni oculari, l'incidente è avvenuto su un'autostrada trafficata tra Lagos e Ibadan intorno alle 11 di lunedì mattina.

Joshua era un passeggero sul sedile posteriore di un SUV Lexus. Nel veicolo sarebbero state presenti in totale quattro persone. Per ragioni ancora inspiegabili, l'auto si è schiantata contro un camion parcheggiato a lato della strada. Le autorità hanno avviato un'indagine per stabilire le cause esatte dell'incidente.

Joshua ha vinto l'oro olimpico nel 2012

L'atleta è tornato recentemente alla ribalta delle cronache quando, circa una settimana fa, ha combattuto contro la star dei social media Jake Paul, vincendo grazie a KO nel sesto round.

Una settimana fa, Anthony Joshua (a destra) ha combattuto contro l'influencer Jake Paul.
Keystone

Il britannico ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Londra del 2012 ed è poi passato al professionismo. Qui è diventato rapidamente la figura dominante nella divisione dei pesi massimi e ha detenuto più volte le cinture mondiali IBF, WBA e WBO.

La sua vittoria del 2017 su Wladimir Klitschko in uno stadio di Wembley tutto esaurito è considerata una pietra miliare nella storia della boxe moderna.

Le successive sconfitte contro Andy Ruiz Jr. e due volte contro Oleksandr Usyk hanno interrotto la sua serie fortunata. Joshua ha disputato il suo ultimo incontro di campionato mondiale nell'agosto del 2022.

Il pugile è nato a Watford, in Inghilterra, da genitori nigeriani. In molte apparizioni sventola la bandiera nigeriana e fa regolarmente riferimento alle sue origini.

