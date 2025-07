L'atleta estremo Felix Baumgartner è morto giovedì. Caroline Seidel/dpa (Archivbild)

Lo sportivo estremo Felix Baumgartner, morto giovedì, è diventato un eroe con il suo salto dalla stratosfera. In seguito, però, si è reso impopolare nella sua nativa Austria e si è trasferito in Svizzera.

Lo sportivo estremo Felix Baumgartner è morto giovedì. Nell'ottobre 2012 è diventato un eroe nella sua terra natale, l'Austria. Il suo salto dalla stratosfera gli è valso tre record mondiali e lo ha reso la prima persona a infrangere la barriera del suono in caduta libera.

Dopo il suo salto record ha annunciato il suo immediato ritiro dagli sport estremi. Negli anni successivi, tuttavia, il salisburghese si è fatto pochi amici in patria: ha ripetutamente suscitato scalpore con dichiarazioni provocatorie.

È infatti stato particolarmente criticato in Austria per le sue dichiarazioni sulla politica. Solo due settimane dopo il suo salto record, si è espresso contro la democrazia e a favore di una «dittatura moderata», da parte di «poche persone del settore privato» che «sanno davvero il fatto loro».

Casa ed elicottero confiscati

Lo sportivo estremo ha avuto anche problemi con il fisco. Nel 2013, le autorità fiscali austriache non lo hanno classificato come un atleta che si esibisce in eventi sportivi. Il relativo sconto fiscale non era perciò applicabile. Si è quindi trasferito ad Arbon, in Turgovia.

La casa e l'elicottero sono stati confiscati dalle autorità a causa dei suoi debiti fiscali.

Baumgartner ha giustificato il suo trasferimento in Svizzera spiegando che lo ha fatto per le tasse. Nel 2016 ha dichiarato al quotidiano Kleine Zeitung: «È per motivi fiscali. Perché in Austria è difficile. Non c'è certezza quando si tratta di tasse», ha spiegato.

Elogi per Viktor Orban

Quattro anni dopo, ha di nuovo scatenato una tempesta di indignazione dopo aver postato sui social media alcune affermazioni.

«Un Paese in cui la pesca senza licenza è punita dalla legge e le persone attraversano il confine senza passaporto può essere governato solo da idioti», ha scritto su Facebook.

Secondo Baumgartner, invece, il primo ministro ungherese Viktor Orban meriterebbe il premio Nobel per la pace per la sua politica migratoria. Il salisburghese ha anche commentato positivamente il movimento di ultradestra austriaco e il suo leader Martin Sellner.

Commenti antifemministi

Nel gennaio 2024, Baumgartner ha descritto il caporedattore del settimanale Falter, Florian Klenk, come un «pazzo» e una «p****** farmaceutica» perché aveva fatto commenti positivi sulle sue cinque vaccinazioni nonostante sia stato contagiato dal Covid.

In seguito a questa dichiarazione, il Tribunale regionale per le questioni penali di Vienna lo ha condannato a un risarcimento di 5'000 euro per diffamazione, non vincolante dal punto di vista legale.

Il nativo diSalisburgo ha anche ripetutamente attirato l'attenzione per i suoi commenti misogini e antifemministi. Ad esempio, ha attaccato duramente la presentatrice Corinna Milborn. Quest'ultima aveva precedentemente criticato una campagna pubblicitaria di Palmers definendola sessista.

Su Facebook lui aveva scritto: «È bello vedere che alcune persone a casa si arrabbiano di nuovo, anche a Pasqua! Prima di tutto il capo di Puls 4 info e la presentatrice Corinna Milborn, non c'è da stupirsi con la sua figura!».

Alla fine gli è stato assegnato il premio negativo austriaco «Rosa Handtaschl» per i commenti sprezzanti sulle donne.