La storia di un bernese condannato a 2 anni di carcere, ma rilasciato solo dopo 25

L'uomo ha scontato gran parte della sua pena nel carcere di Pöschwies a Regensdorf ZH. Keystone

La terapia avrebbe dovuto aiutare, ma per l'uomo di Berna si è trasformata in un ciclo infinito. Nonostante gli fosse stata inflitta una pena di due anni, è rimasto in carcere per 25 anni. Ma ora è libero.

Redazione blue News Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante avrebbe dovuto scontare una pena iniziale di due anni, un uomo di Berna è stato incarcerato per un totale di circa 25 anni perché considerato pericoloso.

I tentativi di terapia sono falliti, le perizie sono rimaste contraddittorie e gli è stato rifiutato il rilascio per molto tempo.

Nel 2026, il Tribunale federale ha ordinato il suo rilascio. Mostra di più

Un uomo di Berna era stato condannato a due anni di carcere, ma alla fine ha trascorso ben un quarto di secolo dietro le sbarre. Ossia fino a quando il Tribunale federale ha ordinato il suo rilascio immediato, come riportato dal quotidiano «Berner Zeitung».

L'uomo, cresciuto in circostanze difficili, aggredì la madre e un conoscente nel 2000, quando aveva 19 anni ed era sotto l'effetto di stupefacenti. Entrambi rimasero solo leggermente feriti.

Fu quindi condannato a 24 mesi di carcere, con l'obbligo di sottoporsi a una terapia. Questa però fallì e in seguito gli fu diagnosticato un «disturbo della personalità emotivamente instabile».

E quindi, nonostante avesse scontato la pena di 2 anni, è rimasto in carcere fino a poco tempo fa, ossia circa 25 anni.

«La cosa peggiore è l'incertezza», afferma la criminologa Ineke Pruin al quotidiano bernese, spiegando che chiunque sia considerato pericoloso difficilmente si libererà di questa etichetta. «E in caso di dubbio, la persona rimane rinchiusa».

Improvvisamente libero

Le perizie hanno descritto l'uomo in parte come «aperto» e in parte come «ostile». Le richieste di rilascio sono dunque rimaste a lungo inevase. Solo nel 2023 la detenzione è stata convertita in terapia, ma anche questa è fallita. Un rapporto parla di crescente «tensione e frustrazione».

Nel 2025, le autorità dichiararono che la misura era «decisamente inutile» e volevano rimettere l'uomo sotto custodia, ma il Tribunale federale ne ha ordinato il rilascio, quasi due mesi fa. Per la massima istanza il periodo di detenzione era «sproporzionato».

L'uomo è libero dal febbraio 2026, ma le autorità bernesi hanno presentato una nuova richiesta di detenzione.