La sua stalla non era in zona di pericolo, ma è stata travolta: si cerca il pastore Toni

Un'immagine satellitare mostra l'estensione del crollo del ghiacciaio nella valle Lötschental, in Vallese. Keystone

Mentre gli abitanti di Blatten, in Vallese, sono stati portati in salvo, l'ovile di Toni H. è rimasto attivo, ufficialmente fuori dalla zona di pericolo. Ma non è andata come previsto dagli esperti e il 64enne, dopo la frana, è disperso.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il crollo del ghiacciaio sopra a Blatten, l'allevatore di pecore Toni H. è ancora disperso.

La sua stalla si trovava al di fuori della zona di evacuazione, ma invece è stata sepolta dalla frana.

La Procura del Vallese sta ora indagando sul caso. Mostra di più

Come è noto, gli abitanti di Blatten, in Vallese, sono stati fatti sfollare dalle loro case prima del crollo del ghiacciaio sovrastante e sono quindi scampati alla catastrofe.

Tuttavia, una persona risulta dispersa: si tratta dell'allevatore di pecore Toni H., la cui stalla è stata completamente sepolta dalla massa di detriti.

È molto probabile che il 64enne si trovasse con i suoi animali al momento dell'incidente, come riporta la «SonntagsZeitung».

Toni era molto conosciuto e rispettato nella regione. È cresciuto con i suoi fratelli a Wiler, dove i genitori gestivano un ristorante. Diversi media lo descrivono come un tipo amichevole che non parlava molto, ma amava stare in mezzo alla gente e si preoccupava sempre del benessere dei suoi animali.

Stabile fuori dalla zona di evacuazione

La stalla di Toni H., che contava circa 100 pecore alpine bianche, si trovava nella frazione di Tännmattä, vicino a Blatten, a circa 300 metri dalla zona di evacuazione ufficiale. Secondo il team di gestione della crisi, quella frazione non era stata classificata come in pericolo.

«La frazione di Tännmattä vicino a Blatten non è stata evacuata al momento della frana», ha confermato Matthias Ebener, responsabile delle informazioni del centro di gestione della crisi, al quotidiano «SonntagsZeitung». Tuttavia, la strada era chiusa.

Ciò solleva dubbi su una possibile sottovalutazione della forza del crollo del ghiacciaio. La Procura del Vallese sta ora esaminando sul caso. Un'indagine dovrà chiarire le condizioni in cui Toni H. ha avuto accesso ai suoi animali e perché la stalla non è stata sgomberata.

Era scampato a una catastrofe naturale più di dieci anni fa

Prima, però, si deve decidere come proseguire le ricerche dell'uomo scomparso. Il presupposto è che il pendio si calmi, visto che da sopra Blatten si muove ancora la terra e il ghiaccio.

Come riportato da diversi media lunedì pomeriggio, le ricerche di Toni H. sono riprese. La polizia cantonale vallesana ha annunciato che sono ripartite dalle 12.30, dopo che l'organo di gestione cantonale ha dato il via libera.

«Gli specialisti delle unità speciali, il gruppo di montagna e le unità cinofile della polizia cantonale e dell'organizzazione cantonale di soccorso del Vallese sono stati trasportati sul posto da Air Zermatt», ha dichiarato la polizia al «Blick». Sul posto è intervenuto anche un escavatore.

Toni H. aveva già vissuto una catastrofe naturale più di dieci anni fa, quando un'alluvione aveva distrutto la sua stalla sulla Lonza. Allora l'acqua aveva minato le fondamenta e danneggiato l'edificio in modo irreparabile.

Aveva però trovato una nuova casa per le sue pecore a Tännmattä, vicino a Blatten. Ora anche questa è andata perduta.