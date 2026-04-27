Le suore erano entusiaste del loro kebab. dpa (Symbolbild)

Dopo un pellegrinaggio, otto suore si fermano in un take-away che offre anche kebab. Per l'anziana Suor Irmingard si tratta della prima volta e la sua reazione finisce sui social, ottenendo un successo inaspettato.

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Il primo kebab a 92 anni: una suora di un convento tedesco ha ottenuto un successo virale con un'esperienza culinaria a tarda notte.

In poche ore, la visita delle otto suore a un negozio di kebab è stata vista milioni di volte.

Il convento domenicano di Arenberg è molto attivo sui social media. Mostra di più

Una suora ha mangiato il suo primo kebab all'età di 92 anni e la testimonianza di questo viaggio culinario alla scoperta di un alimento nuovo rispetto a quelli delle proprie abitudini è diventato subito virale su Instagram.

Tutto è avvenuto durante un breve pellegrinaggio di otto religiose del convento di Arenberg a Coblenza, in Germania. Durante l'uscita le suore si sono fermate a mangiare qualcosa in un locale che vendeva, tra le altre cose, anche il kebab.

Tra di esse vi era anche la 92enne suor Irmingard, la quale è stata immortalata da una sorella minore mentre mordeva audacemente il suo panino.

«Com'è stato il tuo primo kebab?», ha chiesto colei che sta filmando e l'anziana religiosa ha risposto stupita: «Sono davvero impressionata». Talmente tanto che per un momento si è addirittura dimenticata la sua vera età. Nel video ha detto, infatti, che «a 82 anni mi son mangiata il mio primo kebab!» e la sorella l'ha subito corretta: «Ne hai 92!».

E il video dell'evento, pubblicato su Instagram, è stato visualizzato milioni di volte in poche ore.

Sorpresa e gioia per il successo sui social media

Il fatto che il video sia stato cliccato così spesso ha sorpreso e rallegrato le sorelle, come ha riferito una di loro su Instagram: «Ciao bella gente là fuori, quanto siete pazzi? 1,2 milioni di click in una notte per un video di kebab?».

In ogni caso, la sorella è felicissima. Irmingard è rimasta sorpresa e ha detto: «Che strano, solo al massimo dieci di loro mi conoscono dal vivo!».