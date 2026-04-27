Visto milioni di volteLa suora di un convento mangia il suo primo kebab a 92 anni e il video diventa virale
dpa
27.4.2026 - 07:44
Dopo un pellegrinaggio, otto suore si fermano in un take-away che offre anche kebab. Per l'anziana Suor Irmingard si tratta della prima volta e la sua reazione finisce sui social, ottenendo un successo inaspettato.
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DPA, Redazione blue News
27.04.2026, 07:44
27.04.2026, 07:51
dpa
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Il primo kebab a 92 anni: una suora di un convento tedesco ha ottenuto un successo virale con un'esperienza culinaria a tarda notte.
In poche ore, la visita delle otto suore a un negozio di kebab è stata vista milioni di volte.
Il convento domenicano di Arenberg è molto attivo sui social media.
Una suora ha mangiato il suo primo kebab all'età di 92 anni e la testimonianza di questo viaggio culinario alla scoperta di un alimento nuovo rispetto a quelli delle proprie abitudini è diventato subito virale su Instagram.
Tutto è avvenuto durante un breve pellegrinaggio di otto religiose del convento di Arenberg a Coblenza, in Germania. Durante l'uscita le suore si sono fermate a mangiare qualcosa in un locale che vendeva, tra le altre cose, anche il kebab.
Tra di esse vi era anche la 92enne suor Irmingard, la quale è stata immortalata da una sorella minore mentre mordeva audacemente il suo panino.
«Com'è stato il tuo primo kebab?», ha chiesto colei che sta filmando e l'anziana religiosa ha risposto stupita: «Sono davvero impressionata». Talmente tanto che per un momento si è addirittura dimenticata la sua vera età. Nel video ha detto, infatti, che «a 82 anni mi son mangiata il mio primo kebab!» e la sorella l'ha subito corretta: «Ne hai 92!».
E il video dell'evento, pubblicato su Instagram, è stato visualizzato milioni di volte in poche ore.
Il fatto che il video sia stato cliccato così spesso ha sorpreso e rallegrato le sorelle, come ha riferito una di loro su Instagram: «Ciao bella gente là fuori, quanto siete pazzi? 1,2 milioni di click in una notte per un video di kebab?».
In ogni caso, la sorella è felicissima. Irmingard è rimasta sorpresa e ha detto: «Che strano, solo al massimo dieci di loro mi conoscono dal vivo!».