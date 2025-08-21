  1. Clienti privati
Energia La Svezia avrà una nuova centrale nucleare

SDA

21.8.2025 - 17:06

L'importante annuncio è stato fatto dall'azienda elettrica Vattenfall.
Keystone

Vattenfall, l'azienda elettrica statale svedese, ha annunciato oggi che hanno intenzione di costruire la prima centrale nucleare in Svezia da oltre 40 anni a questa parte.

21.08.2025, 17:06

L'annuncio è stato fatto stamattina presso la centrale di Ringhals nella regione di Halland, nel sud della Svezia, dove erano presenti anche diversi ministri e il premier Ulf Kristersson: «Oggi facciamo un passo importante verso la creazione di più energia stabile e senza fossili», ha dichiarato Kristersson. «Si tratta di una decisione presa da Vattenfall che ha valutato l'idea economicamente interessante ma è anche il risultato di una direzione politica chiara».

Si tratta di un investimento guidato da Vattenfall con il supporto di altre aziende svedesi e vedrebbe l'acquisto di reattori modulari e di piccola scala che saranno prodotti dalla ditta britannica Rolls-Royce e l'americana GE Vernova.

