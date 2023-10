Due ristoranti ticinesi hanno ricevuto una stella Michelin

L'edizione 2023 della Guida Michelin Svizzera ricompensa 138 stabilimenti, con cinque nuovi ristoranti premiati con due stelle. I quattro con tripla stella conservano il loro primato. Novità anche in Ticino: due osterie hanno ricevuto una stella.

Uno chef al lavoro all'Osteria dell'Enoteca di Losone, che ha ricevuto una stella (immagine d'archivio). ©CER / Ti-Press

Fra i ristoranti premiati con una stella vi sono 19 nuove entrate. Fra queste, due si trovano in Ticino: l'Osteria Enoteca Cuntitt, a Castel San Pietro, e l'Osteria dell'Enoteca a Losone, che portano il totale cantonale a sette.

Nei Grigioni premiata la Cà d'Oro di San Moritz, con il totale che arriva a 10.

Hanno pure mantenuto la stella: la Locanda Barbarossa (Ascona), la Locanda Orico (Bellinzona) e i tre ristoranti di Lugano, Meta, I Due Sud e The View.

Chi ha ricevuto due stelle?

Cinque sono invece i nuovi stabilimenti gastronomici che hanno ottenuto due stelle, ma nessuno in Ticino.

Il più vicino al cantone italofono è The Japanese Restaurant di Andermatt (UR). Vi sono poi anche il Mammertsberg di Freidorf (TG), l'Atelier Robuchon di Ginevra, La Table du Lausanne Palace di Losanna e La Table du Valrose di Rougemont (VD).

Il totale dei locali con doppia stella è ora di 26, due dei quali si trovano ad Ascona (Ecco e La Brezza). Quattro invece quelli nei Grigioni.

Distribuite anche le speciali stelle verdi per la cucina sostenibile. In questa categoria si contano ora nove nuovi ristoranti che portano il totale a 33. Anche in questo caso fra le novità non ci sono realtà ticinesi o retiche.

Conservati i quattro ristoranti con tre stelle

«Ancora una volta, l'alta gastronomia svizzera prova la sua capacità d'adattamento in un contesto economicamente complicato. Il numero di ristoranti stellati nella Guida Michelin si mantiene a un livello costante ed elevato», si felicita il direttore internazionale della guida Gwendal Poullennec, in occasione dell'annuncio della selezione elvetica presso la Scuola alberghiera di Losanna.

Memories di Bad Ragaz (SG), Hôtel de Ville di Crissier (VD), Cheval Blanc di Basilea e Schloss Schauenstein (Fürstenau/GR) hanno conservato le loro tre stelle.

SDA / Swisstxt / Red