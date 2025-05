La natura in Svizzera è così bella da sembrare quasi irreale, come ad esempio il lago blu nella foto. Immagine: Keystone

Sui social media circola una strana teoria... quella che la Svizzera in realtà non esista. Ma cosa c'è dietro?

Laghi blu, prati verdi, montagne innevate: la Svizzera è bellissima. Così bella che molti non riescono nemmeno a credere che esista un Paese del genere.

Sui social media compaiono continuamente post che affermano che la Confederazione sia un Paese inventato. Soprattutto su piattaforme come TikTok e Reddit, queste teorie si diffondono rapidamente e provocano discussioni: alcune serie, ma la maggior parte chiaramente ironiche.

Queste affermazioni sono spesso provocate dalla straordinaria bellezza del paesaggio. In un video su TikTok, itsmattw_01 spiega davanti a un'immagine del Cervino: «Ora abbiamo la prova che questo Paese non esiste».

Continua dicendo che la Svizzera è «troppo bella per essere vera» e spiega che alcuni sostengono anche che nel nostro Paese persone e mucche vengono «trasportate in aereo».

Particolarmente curioso: il TikToker spiega che qualcuno crede che chi vola in Svizzera in realtà atterra in Austria e viene poi portato nella città sbagliata.

Anche l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) vicino a Ginevra viene ripetutamente citata in questo contesto come presunta «copertura».

Molti utenti commentano sotto il video di aver già visitato la Svizzera e che il Paese esiste davvero. Un utente scrive: «Sono stato lì la settimana scorsa, quindi è reale».

Uno svizzero ha commentato: «Quindi non esisto?». Un'altra persona ha scritto: «Solo gli americani credono che molti Paesi non esistano perché non sono mai stati fuori dalla loro città».

Un'invenzione dei grafici

Su Reddit, in particolare, sta crescendo una comunità che si occupa del mito della «Svizzera che non esiste». Il subreddit «SwitzerlandIsFake» conta ormai quasi 48'000 follower e vive di post e fotomontaggi che vedono la perfezione della natura svizzera come «prova» della sua artificiosità.

I panorami montani «troppo perfetti» o i laghi «innaturalmente blu» sono tutte invenzioni di artisti grafici.

Dopo un'analisi più attenta, tuttavia, appare subito chiaro che la maggior parte di questi post abbia uno scopo satirico. Molti utenti prendono le affermazioni con umorismo e giocano deliberatamente con i luoghi comuni sulla Svizzera.

Una persona su Reddit descrive la Svizzera come il "Truman Show". Il film "The Truman Show" mostra un uomo la cui intera vita è segretamente inscenata come un reality. Screenshot Reddit

Quindi è un luogo reale, la cui bellezza è apparentemente così straordinaria per alcuni da essere difficile da credere. L'unica cosa che confonde molti è la lingua nazionale. Ed è qui che i post diventano improvvisamente un po' più seri.

Un utente di Reddit scrive a proposito delle nostra lingue: «Ho presumibilmente viaggiato in Svizzera, ma ogni persona che ho incontrato parlava francese o tedesco, non svizzero. Se è davvero un Paese, perché non hanno una loro lingua?».

Un altro utente risponde che in Svizzera si parla lo svizzero tedesco e che si tratta di una lingua molto particolare:

C'è spesso confusione quando si parla di lingua nazionale. Screenshot Reddit

Un'altra persona dice: «Anche gli Stati Uniti non hanno una propria lingua». Un altro utente ha commentato: «Sì, ma tutti parlano solo inglese e non mescolano tre lingue diverse insieme come fa la Svizzera».