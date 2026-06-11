La Svizzera è uno dei tre Paesi più pacifici al mondo e la «BBC» si interroga sul motivo...

Bella e pacifica: la Svizzera. (foto d'archivio) Marcel Bieri/KEYSTONE/dpa

La maggior parte dei Paesi è meno pacifica rispetto a un anno fa. Ma la Svizzera è salita di un posto nella relativa classifica dell'Institute for Economics & Peace.

Britta Gfeller Britta Gfeller

Hai fretta? blue News riassume per te Il nuovo Indice di Pace Globale dell'Institute for Economics & Peace mostra che il mondo è meno pacifico dell'anno scorso.

La Russia è ancora una volta all'ultimo posto e anche l'Ucraina, Israele e il Sudan hanno ottenuto scarsi risultati.

La Svizzera sale al terzo posto tra i Paesi più pacifici del mondo, preceduta solo da Islanda e Nuova Zelanda. Mostra di più

Prima le cattive notizie: nell'ultimo anno il mondo è diventato meno pacifico.

Questo secondo il 20° Indice di pace globale. Il rapporto valuta 163 Paesi utilizzando 23 indicatori per misurare lo stato di pace in tre aree: il livello di sicurezza sociale, la portata dei conflitti nazionali e internazionali in corso e il grado di militarizzazione.

Russia all'ultimo posto

Come l'anno precedente, la Russia si colloca all'ultimo posto in termini di sicurezza con un punteggio di 3,3367. Più alto è il punteggio, peggiore è la performance di un Paese.

Anche Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Ucraina e Israele sono tra i Paesi con il peggior livello di pace al mondo.

L'anno scorso si è registrato il secondo numero più alto di morti in guerra dall'inizio dell'indice, due decenni fa. Solo nel 2023 si è registrato un numero maggiore di morti in guerra.

Ecco i 10 Paesi meno pacifici del mondo 163° posto: Russia

162 : Sudan

161°: Repubblica Democratica del Congo

160°: Ucraina

159°: Israele

158°: Sud Sudan

157°: Afghanistan

156: Yemen

155: Siria

154: Mali

153: Somalia Mostra di più

Ma ora le buone notizie: la Svizzera è il terzo Paese più pacifico al mondo, con un punteggio di 1,363. Solo la Nuova Zelanda (1,343) e l'Islanda (1,161) ottengono un punteggio migliore. La Slovenia è al quarto posto e l'Irlanda al quinto.

La Svizzera è addirittura salita di un posto: l'anno scorso era ancora al quinto posto.

«Anche se abbiamo assistito a questo crollo catastrofico a livello globale, ciò non ha davvero colpito i Paesi ai primi posti», afferma Steve Killelea in un articolo pubblicato dalla «BBC».

Killelea è il fondatore e presidente dell'Institute for Economics & Peace, che ha lanciato l'indice nel 2007.

Ecco i 10 Paesi più pacifici del mondo 1° posto: Islanda

2° posto: Nuova Zelanda

3° posto: Svizzera

4° posto: Slovenia

5° posto: Irlanda

6° posto: Austria

7° posto: Portogallo

8° posto: Singapore

9° posto: Finlandia

10° posto: Giappone Mostra di più

Tra le ragioni della buona performance della Svizzera figurano il basso tasso di criminalità e la sua politica di neutralità militare di lunga data.

«Un'impagabile sensazione di sicurezza»

La BBC si chiede: «Cosa si prova a vivere in uno dei Paesi più sicuri del mondo?» e intervista persone che vivono nei primi 5 Paesi.

Per inciso, il Regno Unito è al 39° posto, in parte a causa del suo coinvolgimento in conflitti e operazioni militari.

L'executive coach e autrice Cornelia Choe di Ginevra fornisce informazioni sulla Confederazione. Racconta di aver perso due volte il portafogli in Svizzera, che le è stato restituito entrambe le volte.

«Sono piccole cose, ma lasciano un'impressione duratura e creano un'impagabile sensazione di sicurezza», dice alla BBC.

Choe elogia anche l'equilibrio tra lavoro e vita privata e le quattro lingue nazionali.

«Le società non devono necessariamente essere d'accordo su tutto per diventare più forti», dice, «ho osservato che è comune sforzarsi di trovare compromessi e soluzioni pratiche che permettano alle persone di andare avanti insieme».

Forse è questo, in ultima analisi, il significato della pace, filosofeggia l'autrice: «Non l'assenza di differenze, ma lo sforzo comune di trovare modi per vivere bene all'interno di esse».