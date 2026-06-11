La Svizzera è uno dei tre Paesi più pacifici al mondo e la «BBC» si interroga sul motivo...

Prima le cattive notizie: nell'ultimo anno il mondo è diventato meno pacifico.
Questo secondo il 20° Indice di pace globale. Il rapporto valuta 163 Paesi utilizzando 23 indicatori per misurare lo stato di pace in tre aree: il livello di sicurezza sociale, la portata dei conflitti nazionali e internazionali in corso e il grado di militarizzazione.
Russia all'ultimo posto
Come l'anno precedente, la Russia si colloca all'ultimo posto in termini di sicurezza con un punteggio di 3,3367. Più alto è il punteggio, peggiore è la performance di un Paese.
Anche Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Ucraina e Israele sono tra i Paesi con il peggior livello di pace al mondo.
L'anno scorso si è registrato il secondo numero più alto di morti in guerra dall'inizio dell'indice, due decenni fa. Solo nel 2023 si è registrato un numero maggiore di morti in guerra.
Ma ora le buone notizie: la Svizzera è il terzo Paese più pacifico al mondo, con un punteggio di 1,363. Solo la Nuova Zelanda (1,343) e l'Islanda (1,161) ottengono un punteggio migliore. La Slovenia è al quarto posto e l'Irlanda al quinto.
La Svizzera è addirittura salita di un posto: l'anno scorso era ancora al quinto posto.
«Anche se abbiamo assistito a questo crollo catastrofico a livello globale, ciò non ha davvero colpito i Paesi ai primi posti», afferma Steve Killelea in un articolo pubblicato dalla «BBC».
Killelea è il fondatore e presidente dell'Institute for Economics & Peace, che ha lanciato l'indice nel 2007.
L'executive coach e autrice Cornelia Choe di Ginevra fornisce informazioni sulla Confederazione. Racconta di aver perso due volte il portafogli in Svizzera, che le è stato restituito entrambe le volte.
«Sono piccole cose, ma lasciano un'impressione duratura e creano un'impagabile sensazione di sicurezza», dice alla BBC.
Choe elogia anche l'equilibrio tra lavoro e vita privata e le quattro lingue nazionali.
«Le società non devono necessariamente essere d'accordo su tutto per diventare più forti», dice, «ho osservato che è comune sforzarsi di trovare compromessi e soluzioni pratiche che permettano alle persone di andare avanti insieme».
Forse è questo, in ultima analisi, il significato della pace, filosofeggia l'autrice: «Non l'assenza di differenze, ma lo sforzo comune di trovare modi per vivere bene all'interno di esse».