Immagine illustrativa d'archivio. Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Lidl, Aldi, Denner e ora Action. I discount in Svizzera sono sempre più numerosi. Ma come stanno cambiando il nostro modo di fare la spesa? Un esperto spiega perché la Svizzera non è avara, ma sta diventando più attenta ai prezzi.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Il nuovo discount non alimentare «Action» si basa sull'effetto psicologico del «cacciatore di tesori» e colpisce così i consumatori svizzeri attenti ai prezzi, ma non deve essere scambiata per tirchieria.

L'esperto di consumi Felix Murbach spiega che oggi gli svizzeri sono acquirenti più selettivi e cercano consapevolmente offerte vantaggiose.

Il successo dei nuovi discount dipende dal loro posizionamento, mentre i rivenditori affermati come Migros e Coop sono sempre più sotto pressione a causa dell'aumento dei prezzi e della concorrenza online. Mostra di più

Chi direbbe di no a un affare? Gli svizzeri certamente no. I discount si stanno espandendo in Svizzera da anni. A Bachenbülach, nel Canton Zurigo, ha aperto il discount olandese «Action».

Siamo diventati troppo avari per pagare un prezzo più alto alla Migros o alla Coop?

Un esperto valuta la situazione e spiega perché ci piace risparmiare e perché i discount sono così popolari.

L'effetto «cacciatore di tesori»

Felix Murbach è un esperto di consumi. Secondo lui la Svizzera non è diventata più avara, ma più selettiva. «Oggi spendiamo i nostri soldi in modo più consapevole», afferma.

L'inflazione ha modificato il comportamento dei consumatori e molte persone sono diventate più prudenti.

L'ingresso del discount olandese non alimentare «Action» ha dato al mercato svizzero una boccata d'aria fresca. «La tentazione è relativamente alta. Perché ci sono ottimi prezzi e un assortimento in continua evoluzione».

C'è un principio psicologico alla base di questo fenomeno: l'effetto «cacciatore di tesori».

Se si trova un affare, ci si sente orgogliosi per un breve periodo e si vuole provare questa sensazione ancora e poi ancora. «Il pensiero razionale e quello emotivo si rafforzano a vicenda».

La Svizzera fa acquisti consapevoli

Il fatto che l'assortimento di Action sia in continua evoluzione aumenta l'attrattiva. «Bisogna farci un salto quasi ogni giorno per vedere se ci sono novità». Un modello che potrebbe funzionare anche in Svizzera, se il marchio è posizionato correttamente.

Perché «agli svizzeri non piace comprare a buon mercato, ma comprare a prezzo favorevole. Questa è una grande differenza». Ad esempio, le persone si prendono più tempo per confrontare i prezzi su Internet.

«La gente pensa consapevolmente al prezzo. Vent'anni fa era diverso», spiega ancora l'esperto.

Abbiamo bisogno di un altro discount in Svizzera? «Non ne abbiamo bisogno, ma è qualcosa di nuovo e questo incuriosisce la gente». La gente era già scettica nei confronti di Aldi e Lidl - oggi sono ben consolidati.

«Lidl in Germania è molto più economico, ma la qualità in Svizzera è molto buona». L'aspetto di un discount è fondamentale: come marchio con un profilo o come negozio di cianfrusaglie. Entrambe le cose sono possibili.

La consapevolezza dei prezzi sta assumendo una nuova forma

I rivenditori consolidati come Migros e Coop sono sotto pressione. Migros ha reagito da tempo e sta riducendo i prezzi dei propri marchi.

Ma non sono solo i supermercati a sentire la concorrenza: «Jelmoli e Franz Karl Weber hanno dovuto chiudere. Anche i formati premium sono sotto pressione».

Un altro fattore: la vendita al dettaglio online. Se non si riesce a trovare quello che si cerca in un negozio, si può semplicemente ordinarlo online. Spesso è più economico, più veloce e più flessibile.

«I cambiamenti sociali si riflettono anche sul comportamento d'acquisto. Il biologico e la sostenibilità sono ancora importanti, ma la consapevolezza dei prezzi ha assunto una nuova forma».