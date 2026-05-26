La Svizzera non ha mai avuto così tanti medici... eppure la carenza si fa sentire

Secondo lo studio Workforce 2025, il 22% dei medici dovrà essere sostituito entro il 2030. Questa cifra salirà al 40% entro il 2035. Oltre il 75% dei medici vede già una carenza nella propria regione. (Illustrazione) Imago

La Svizzera conta un numero record di medici. Nonostante ciò, l'accesso alle cure di base continua a restare sotto pressione, in particolare nel Canton Vaud, dove alcune regioni risultano meno coperte di altre.

Nicolas Barman Barman Nicolas

Secondo i dati della FMH, di Statistique Vaud e dell'Obsan, riportati dalla rivista DOC della SVM, i medici attualmente attivi in Svizzera sono circa 42’600. Un dato che, almeno sulla carta, appare rassicurante, ma che nasconde una realtà più complessa.

La professione medica continua infatti a invecchiare: l'età media dei medici è oggi di 50 anni e circa un quarto dei professionisti ha almeno 60 anni. Le donne rappresentano invece il 47% della forza lavoro medica in Svizzera, una quota in costante crescita.

Un altro dato significativo riguarda la provenienza dei medici: quattro su dieci hanno conseguito il diploma all’estero. Una percentuale nettamente superiore alla media OCSE, che si aggira attorno al 20%. Nel 2014, questa quota era ancora del 31%.

Vaud sotto pressione Nel Canton Vaud, 4'200 medici sono abilitati all'esercizio della professione.

Le donne rappresentano il 43% di questa forza lavoro e sono in maggioranza tra i giovani sotto i 50 anni, con il 54%.

La percentuale di medici formati all'estero è inferiore a quella del Paese nel suo complesso: 30%.

Ma il fabbisogno è in rapida crescita. Il Cantone ha recentemente superato gli 850'000 abitanti. E la domanda di assistenza sanitaria non è destinata a rallentare.

I distretti di Gros-de-Vaud, Lavaux-Oron e Losanna Ovest sono tra i meno popolati in termini di assistenza medica.

La parità di accesso alle cure sta quindi diventando una questione fondamentale. Mostra di più

Il principio «sei tu il medico, decidi tu» sta gradualmente scomparendo.

Con 4,6 medici ogni 1'000 abitanti, la Svizzera si colloca allo stesso livello dei Paesi vicini.

Per quanto riguarda però i medici di base, la densità scende a 0,8 ogni 1'000 abitanti, un valore ritenuto insufficiente di fronte all’invecchiamento della popolazione, all'aumento delle malattie croniche e alla crescente complessità delle cure.

Secondo gli autori del rapporto, l'obiettivo dovrebbe essere almeno di 1 medico di base ogni 1'000 abitanti, come avviene in Francia e Germania.

Anche le aspettative dei pazienti stanno cambiando. Il vecchio approccio del «lei è il medico, decida lei» sta progressivamente scomparendo.

Oggi le decisioni vengono condivise molto di più tra medico e paziente. Un'evoluzione considerata positiva, ma che richiede consultazioni più lunghe e più tempo dedicato a ogni caso.

Il 22% dei medici dovrà essere sostituito entro il 2030

I prossimi anni si preannunciano particolarmente delicati. La capacità delle università svizzere dovrebbe infatti restare vicina ai livelli attuali, con circa 3'500-4'000 nuove lauree in medicina all'anno.

Anche il numero di posti di formazione clinica non dovrebbe aumentare in modo significativo.

La situazione riguarda pure i medici assistenti, sia negli ospedali sia negli studi medici. Secondo il rapporto, il loro numero potrebbe addirittura diminuire a causa dell’attuale concentrazione delle attività ospedaliere.

Lo studio Workforce 2025 stima inoltre che entro il 2030 sarà necessario sostituire il 22% dei medici attualmente attivi. La quota salirà addirittura al 40% entro il 2035. Già oggi oltre il 75% dei medici dichiara di percepire una carenza di personale sanitario nella propria regione.

4 modi per evitare l'abbandono

La prima risposta al problema passa dalla formazione. Secondo gli esperti, è necessario incoraggiare un numero maggiore di studenti a scegliere la medicina generale. In questa direzione si sta già muovendo anche la riforma della Facoltà di Biologia e Medicina, in particolare attraverso il progetto MedGen.

Un secondo punto riguarda la formazione post-laurea. Il sistema dovrebbe integrare meglio il lavoro a tempo parziale e le pause professionali all’interno del percorso formativo. Un'indagine condotta su 400 medici formati dal PMU/Unisanté tra il 2011 e il 2023 mostra infatti che il 52% ha interrotto temporaneamente la propria attività per alcuni mesi.

La terza sfida riguarda invece le condizioni di lavoro. La retribuzione dei medici di base resta un tema sensibile. Come modello vengono spesso citati i Paesi nordici, dove la differenza salariale tra specialisti e medici generalisti è meno marcata. Gli esperti sottolineano inoltre la necessità di ridurre il peso degli oneri amministrativi.

Infine, anche il sostegno delle autorità pubbliche potrebbe giocare un ruolo importante, in particolare attraverso la promozione di centri sanitari e case della salute. Queste strutture permettono infatti di offrire cure più complete e di rafforzare la collaborazione tra le diverse professioni sanitarie.

La carenza non riguarda solo i medici

Questa situazione rischia inoltre di mettere sotto pressione anche altre professioni sanitarie. Da qui l'importanza, sottolineano gli esperti, di rafforzare la prevenzione.

Promozione della salute, screening, vaccinazioni e monitoraggio dei fattori di rischio: intervenire prima potrebbe contribuire ad alleggerire il carico sul sistema sanitario.

Secondo gli autori del rapporto, il messaggio è chiaro: senza un numero sufficiente di medici di base, la migliore arma della Svizzera resterà la prevenzione, con l'obiettivo di ritardare il più possibile i ricoveri ospedalieri.