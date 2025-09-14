  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

I campionati delle professioni La Svizzera ottiene undici medaglie agli Euro Skills 2025

SDA

14.9.2025 - 08:46

I 16 partecipanti elvetici ai campionati europei delle professioni EuroSkills si sono aggiudicati 11 medaglie.
I 16 partecipanti elvetici ai campionati europei delle professioni EuroSkills si sono aggiudicati 11 medaglie.
Keystone

La Svizzera ha conquistato undici medaglie ai campionati europei delle professioni EuroSkills a Herning, in Danimarca. Ha vinto nuovamente la competizione, come annunciato dalla fondazione SwissSkills.

Keystone-SDA

14.09.2025, 08:46

14.09.2025, 08:54

I giovani professionisti hanno conquistato l'oro in sei settori e la Svizzera ha ottenuto anche tre medaglie d'argento e due di bronzo, ha scritto SwissSkills in una nota.

Le medaglie d'oro sono state vinte da quattro partecipanti nei settori della moda e della tecnologia, dell'imprenditoria e dello sviluppo aziendale, della tecnologia degli autocarri e degli autobus, della tecnica dei veicoli pesanti, ma anche nei mestieri della carpenteria e della pittura. Quest'anno non c'era nessun ticinese fra i partecipanti.

I giovani talenti professionali potranno candidarsi per impegni internazionali il prossimo fine settimana in occasione di SwissSkills 2025. Verranno assegnati i titoli di campione svizzero in 92 professioni e saranno presentate oltre 150 professioni. Secondo il comunicato della fondazione, circa 1100 apprendisti parteciperanno alle competizioni.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Acquista dei parcheggi per visitatori e vuole venderli ai vicini per un quarto di milione
Ecco come Migros aggira il divieto di apertura la domenica
«Sommer, non così», la stampa condanna il portiere dopo la sconfitta contro la Juve
Raoul Bova parla dopo lo scandalo delle chat private: «Siamo esseri umani»

Altre notizie

Svizzera. Acquista dei parcheggi per visitatori e vuole venderli ai vicini per un quarto di milione

SvizzeraAcquista dei parcheggi per visitatori e vuole venderli ai vicini per un quarto di milione

«Non se ne andava». Ecco perché una giovane lince è stata abbattuta in Svizzera

«Non se ne andava»Ecco perché una giovane lince è stata abbattuta in Svizzera

Non erano soli. Nuove prove svelano dei misteri sulle teste leggendarie dell'Isola di Pasqua

Non erano soliNuove prove svelano dei misteri sulle teste leggendarie dell'Isola di Pasqua