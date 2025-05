La principessa Charlotte compie 10 anni, un'ex tata svela momenti intimi dentro le mura di Windsor

Buon compleanno: i 10 anni della principessa Charlotte Immagine: Instagram Game, set, match: la Principessa Charlotte al torneo di tennis di Wimbledon con la madre Principessa Kate nel luglio 2024. Immagine: IMAGO/Photo News Prima foto ufficiale: la piccola Charlotte alla nascita il 2 maggio 2015 al St Mary's Hospital di Londra. Immagine: KEYSTONE La principessa Kate e il principe William portano a casa la piccola Charlotte il 2 maggio. Immagine: KEYSTONE Primo piano della principessina che lascia l'ospedale con i genitori. Immagine: KEYSTONE Amore tra fratelli: il principe George attende con ansia di accogliere la piccola Charlotte. La foto è stata pubblicata il 6 giugno 2015. Immagine: KEYSTONE Dite "cheese": La famiglia reale britannica riunita nel 2015 con la piccola Charlotte. Immagine: KEYSTONE Il 5 luglio, la piccola reale sarà battezzata nella chiesa di St Mary Magdalene a Sandringham, in Inghilterra. Immagine: KEYSTONE Foto ufficiale di palazzo: la principessa Kate ha pubblicato questa foto della figlia il 29 novembre 2015. Immagine: KEYSTONE Una banda di tre: il 27 aprile 2018 è stato annunciato che il fratello della principessa Charlotte si chiamerà Louis. È nato il 23 aprile 2018. Immagine: KEYSTONE Il Principe George e la Principessa Charlotte al matrimonio della Principessa Eugenie vicino a Londra nell'ottobre 2018. Immagine: KEYSTONE Centrotavola di fiori: la principessa Charlotte al matrimonio di Eugenie. Immagine: KEYSTONE Buon compleanno: i 10 anni della principessa Charlotte Immagine: Instagram Game, set, match: la Principessa Charlotte al torneo di tennis di Wimbledon con la madre Principessa Kate nel luglio 2024. Immagine: IMAGO/Photo News Prima foto ufficiale: la piccola Charlotte alla nascita il 2 maggio 2015 al St Mary's Hospital di Londra. Immagine: KEYSTONE La principessa Kate e il principe William portano a casa la piccola Charlotte il 2 maggio. Immagine: KEYSTONE Primo piano della principessina che lascia l'ospedale con i genitori. Immagine: KEYSTONE Amore tra fratelli: il principe George attende con ansia di accogliere la piccola Charlotte. La foto è stata pubblicata il 6 giugno 2015. Immagine: KEYSTONE Dite "cheese": La famiglia reale britannica riunita nel 2015 con la piccola Charlotte. Immagine: KEYSTONE Il 5 luglio, la piccola reale sarà battezzata nella chiesa di St Mary Magdalene a Sandringham, in Inghilterra. Immagine: KEYSTONE Foto ufficiale di palazzo: la principessa Kate ha pubblicato questa foto della figlia il 29 novembre 2015. Immagine: KEYSTONE Una banda di tre: il 27 aprile 2018 è stato annunciato che il fratello della principessa Charlotte si chiamerà Louis. È nato il 23 aprile 2018. Immagine: KEYSTONE Il Principe George e la Principessa Charlotte al matrimonio della Principessa Eugenie vicino a Londra nell'ottobre 2018. Immagine: KEYSTONE Centrotavola di fiori: la principessa Charlotte al matrimonio di Eugenie. Immagine: KEYSTONE

In occasione del decimo compleanno della principessa Charlotte, la sua ex tata offre uno spaccato della vita della figlia del principe William e della principessa Kate. La vita familiare quotidiana dei reali britannici è «meravigliosamente normale».

Carlotta Henggeler

La principessa Charlotte Elizabeth Diana del Galles, terza in linea di successione al trono britannico, festeggia oggi - 2 maggio - il suo decimo compleanno.

Meno di 10 anni e ha già degli ammiratori nella sua cerchia, secondo la sua ex tata, come scrive «brisant.de». Il motivo? Charlotte ha un carattere forte.

La ragazzina viene spesso descritta come sicura di sé e disinvolta. Ha sempre nel mirino i suoi fratelli e vede sua madre Kate come un modello da seguire.

Il principe William e la principessa Kate attribuiscono grande importanza all'educazione dei loro figli e nel fare ciò ricevono il sostegno dei genitori di lei, Carole e Michael Middleton. Quando i doveri reali lo richiedono, una tata è a disposizione all'Adelaide Cottage di Windsor.

Tuttavia, la famiglia reale non ha personale domestico. Caroline Redgrave, che ha lavorato come tata per la famiglia per cinque anni, descrive la vita quotidiana dei bambini come «meravigliosamente normale».

La donna inglese ricorda in particolare il rituale serale: un bagno caldo, una storia e niente schermo. «Era sempre lo stesso, indipendentemente da quello che era successo durante il giorno», dice, aggiungendo: «C'erano coccole, libri e a volte una risata. Era una cosa calda e affettuosa».

La nipote di re Carlo III viene spesso paragonata alla mamma e mostra già un forte interesse per la moda. Il cosiddetto «effetto Charlotte» fa sì che i suoi vestiti vadano a ruba. Secondo «US Weekly», nel corso della sua vita potrebbe fruttare miliardi all'economia britannica.

Anche la cura della sua pelle è semplice e naturale, senza profumi. Caroline Redgrave riferisce che la principessa ama la lettura e lo sport. I suoi preferiti sono rugby, tennis, ginnastica, danza classica, tiro con l'arco e calcio.

La principessa Charlotte ama Taylor Swift e i libri

Fin dalla sua prima apparizione in pubblico, la discendente reale ha incantato il pubblico. Da neonata è diventata una ragazzina sicura di sé che ama Taylor Swift, lo sport e i libri. È nota per tenere sotto controllo i suoi fratelli minori durante le apparizioni pubbliche.

In occasione del suo compleanno, «US Weekly» ha parlato con l'esperta reale Amanda Matta, che prevede per lei un grande futuro. L'anno scorso, in occasione della finale di Wimbledon, ha già dimostrato il suo aplomb sotto i riflettori.

Festa di compleanno a Kensington Palace

Anche Travis Kelce, fidanzato di Taylor Swift, l'ha elogiata dopo averla incontrata a un concerto. L'ha descritta come una «superstar» e ha complimentato i metodi genitoriali del padre.

È anche una brava studentessa che mostra interesse per le lingue, in particolare per lo spagnolo. La scuola è una priorità per la famiglia reale e tutti e tre i bambini frequentano la Lambrook School di Ascot. Kate è nota per partecipare agli eventi scolastici e per socializzare con gli altri genitori.

Per il decimo compleanno di Charlotte è prevista una festa a Kensington Palace, anche se il palazzo non ha ancora commentato la notizia.