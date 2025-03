Improvvisamente la gente si è precipitata fuori dal centro commerciale. KEYSTONE

F. Stöckler si trovava in un centro commerciale di otto piani a Bangkok con la sua ragazza quando la terra ha tremato. L'uomo racconta a blue News i primi minuti dopo il terremoto.

Hai fretta? blue News riassume per te Il lettore di blue News F. Stöckler si trova a Bangkok quando la terra ha iniziato a tremare.

L'uomo pensa che si tratti di un attacco terroristico quando all'improvviso tutti sono corsi fuori dal grattacielo dove alloggia con la sua ragazza.

Solo quando è rimasto all'aperto ha appreso dagli amici che gli hanno scritto che c'è stato un terremoto. Mostra di più

F. Stöckler di Untervaz (GR) vuole comprare qualche souvenir con la sua ragazza poco prima della partenza, così visita il centro MBK di Bangkok. Si trova al quarto piano dell'edificio di otto piani quando è successo.

«Improvvisamente tutti si sono precipitati fuori dall'edificio in preda al panico, spingendo e spintonando per uscire il più velocemente possibile». Lui stesso non ha avvertito le scosse. «Abbiamo pensato a un attacco terroristico e siamo corsi fuori con tutti gli altri».

Il testimone oculare sospetta che la gente del posto sia stata informata dell'accaduto più velocemente di lui e della sua ragazza tramite un'app o contatti personali: «Amici che erano già tornati a casa ieri ci hanno scritto per dirci che c'era stato un terremoto».

Le sirene d'allarme suonano solo mezz'ora dopo

Le sirene d'allarme hanno suonato solo mezz'ora dopo, quando tutti erano già usciti da tempo in strada, continua il grigionese.

All'esterno ha visto che parti della facciata del centro MBK erano cadute. Non ha visto altri danni.

Quando chiama blue News, sta prendendo un taxi per l'aeroporto. Trovarne uno non è stato facile: «Internet non funzionava, l'app che si può usare per ordinare i taxi ha smesso di funzionare e c'era un ingorgo sulle strade principali».

Si sono quindi recati in una strada secondaria, dove hanno finalmente trovato un taxi che li ha portati.

Scolari e pazienti dell'ospedale sulla strada

«L'autista ci ha detto che il suo taxi oscillava e che indicava la direzione del grattacielo crollato. Ma non sono riuscito a vedere nulla».

Non ha visto altri danni durante il tragitto dal centro di Bangkok all'aeroporto. «C'è solo tanta gente per le strade. Gli scolari hanno lasciato le scuole, gli ospedali sono stati evacuati».

Nonostante il caos, la gente era calma e scattava foto e filmava. Anche F. Stöckler non sembra essere stato colpito dagli eventi. «Non siamo sotto shock, non abbiamo vissuto nulla di grave».