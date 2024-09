Il settore infermieristico è da tempo alle prese con la carenza di manodopera qualificata. Questo ha portato a un eccesso di lavoro. Molti dipendenti sono esausti e vicini al burnout. Tom Weller/dpa (Symbolbild)

Il personale infermieristico è al limite. Non è un segreto. I pettegolezzi spesso rendono più difficile il lavoro di squadra, come spiega un'ex dipendente. È anche convinta che il lavoro a turni sia in parte responsabile dei numerosi burnout.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Il fatto che le condizioni di lavoro di infermiere e infermieri non siano sempre facili è da tempo oggetto di discussione.

Una persona che ha lavorato nel settore ha raccontato a blue News le sue impressioni e ha spiegato che i burn-out non sono rari.

Ha riferito anche di pettegolezzi sul posto di lavoro. La coesione del team dovrebbe essere il punto di forza dell'assistenza infermieristica.

Il lavoro a turni è un altro punto che rende il lavoro, fisicamente impegnativo, ancora più difficile. Mostra di più

«In realtà è una professione bellissima e molto importante. (...) Si accompagnano le persone in momenti difficili, si impara molto sulla vita stessa, su come affrontare certe situazioni dure e ci si confronta con la morte», dice pensierosa Lara S.* a blue News.

A volte si è l'ultima persona ad accompagnare qualcuno nella fine della sua vita. «È estremamente toccante».

Ma la professione infermieristica è anche impegnativa, fisicamente estenuante e porta molti professionisti al burnout. «Anche io ero al limite e ho dovuto tirare il freno d'emergenza. Sono stata molte volte sull'orlo del burnout e alla fine non avevo più nervi saldi», ricorda Lara.

Oggi sta meglio. Dopo dodici anni di lavoro come infermiera, nel suo nuovo impiego non deve più fare i turni e ha i fine settimana liberi. La regolare routine quotidiana l'ha aiutata a sentirsi di nuovo meglio, anche se di tanto in tanto le manca il tempo libero per le commissioni durante la settimana.

L'espressione di Lara si oscura. Ci pensa su e dice: «Ho avuto alcuni colleghi a cui è stato diagnosticato il burnout e poi hanno abbandonato». Questa situazione alimenta sempre di più la carenza di personale qualificato e spinge infermieri e infermiere, che devono sostituire e fare più turni del solito, sull'orlo del non riuscire più a lavorare.

La coesione del team è particolarmente importante

«Personalmente, non consiglierei a nessuno di lavorare al 100% nel settore infermieristico», afferma Lara. È troppo lavoro, ma dipende sempre dall'istituzione per cui si lavora.

In uno dei lavori di Lara c'erano grossi problemi tra colleghi, racconta la giovane donna. «Le persone parlavano continuamente male degli altri e i pettegolezzi erano all'ordine del giorno. Anch'io ne sono stata colpita». Abbassa gli occhi e si capisce che l'argomento le sta a cuore.

«Nell'assistenza infermieristica, l'équipe è l'elemento fondamentale. Devi essere in grado di fare affidamento sugli altri e di fidarti di loro, solo così tutto può filare liscio». E in molti posti, secondo Lara, la coesione del team purtroppo non è quella che dovrebbe essere.

Ha notato anche che le stesse persone del suo team continuavano a disdire, a essere malate e a non presentarsi. «Non voglio accusare nessuno di nulla e con una squadra numerosa è chiaro che qualcuno è malato di tanto in tanto, ma dopo un po' inizi a farti qualche domanda».

Alla fine sono stati sempre gli stessi dipendenti a doverli sostituire. «A un certo punto non ce la fai più se devi coprire i turni di altre persone che sono costantemente malate», spiega Lara.

Lo definisce un circolo vizioso dal quale è quasi impossibile uscire.

Staccare la spina nella natura

I suoi hobby hanno aiutato Lara a uscire da queste dinamiche. Quando aveva bisogno di schiarirsi le idee e di distrarsi, faceva sport. «Riuscivo a sfogarmi e a scaricare lo stress».

Anche la natura l'ha aiutata a calmarsi, cosa che fa tuttora. Secondo lei, una passeggiata nel bosco può fare miracoli.

«Il lavoro a turni a un certo punto ti stanca»

Le prese in giro e la mancanza di coesione del team non erano gli unici motivi per cui la situazione di Lara stava peggiorando: anche il lavoro a turni era difficile per lei.

«Il fatto di lavorare sempre in orari diversi, tra una notte e l'altra o la mattina presto, a un certo punto ti stanca», afferma.

E continua: «Hai una routine sempre diversa e a volte ci sono cambiamenti estremi. Soprattutto quando sostituisci i colleghi e l'orario è ancora più imprevedibile».

Anche se la professione infermieristica è un duro lavoro fisico e ci si sacrifica per gli altri, non si possono ignorare gli aspetti positivi. «Alla fine, sono proprio il sacrificio, l'aiuto e il sostegno che avvalorano il lavoro di chi si prende cura delle altre persone».

* Nome noto alla redazione