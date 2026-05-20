  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Da 60 a 30 giorni La Thailandia riduce drasticamente la durata dei soggiorni senza visto per i turisti

SDA

20.5.2026 - 09:26

Nel 2025 la Thailandia ha accolto 33 milioni di visitatori stranieri. Ma non tutti i turisti rispettano le leggi del paese.
Nel 2025 la Thailandia ha accolto 33 milioni di visitatori stranieri. Ma non tutti i turisti rispettano le leggi del paese.
Keystone

La Thailandia sta riducendo drasticamente – da 60 a 30 giorni – la durata dei soggiorni senza visto per i turisti provenienti da 93 paesi, tra cui la Svizzera, nel tentativo di arginare i reati commessi da cittadini stranieri.

Keystone-SDA

20.05.2026, 09:26

20.05.2026, 09:45

Il ministro del turismo Surasak Phancharoenworakul ha dichiarato che la decisione – adottata oggi in una riunione di gabinetto – verrà ora trasmessa alle autorità competenti.

Per il momento non è stata resa nota una data precisa per l'entrata in vigore. Secondo quanto comunicato dal Ministero degli esteri, tuttavia, le modifiche dovrebbero diventare effettive 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale thailandese.

I viaggiatori che si trovano già in Thailandia o che entreranno nel paese prima dell'entrata in vigore delle nuove norme potranno comunque rimanervi fino alla scadenza del loro permesso di soggiorno attuale, è stato precisato.

La regola dei 60 giorni introdotta per il rilancio post-Covid

La regola dei 60 giorni era stata introdotta nel luglio 2024 per rilanciare il settore turistico dopo la pandemia di Covid. Il turismo è una fonte cruciale di posti di lavoro in Thailandia e il paese ha faticato a tornare ai livelli di arrivi stranieri registrati prima della pandemia di Covid.

Tuttavia, le preoccupazioni relative ai visitatori che infrangono la legge hanno portato a richieste di norme sull'immigrazione più severe.

I turisti apportano «benefici, come ad esempio la spinta all'economia, ma l'attuale sistema ha permesso ad alcuni di abusarne», ha dichiarato la portavoce del governo, Rachada Dhanadirek.

Molti i reati commessi dai turisti

I frequenti episodi in cui i turisti commettono reati che vanno dal taccheggio agli atti osceni in luogo pubblico hanno attirato l'attenzione del pubblico online.

Ma desta particolare preoccupazione anche il fatto che gli stranieri si fermino oltre il periodo consentito e gestiscano illegalmente attività commerciali nelle località turistiche più frequentate, senza i permessi necessari.

Le autorità thailandesi hanno inoltre espresso preoccupazione per i gruppi criminali transnazionali che abusano delle leggi sull'immigrazione.

I più letti

La piccola Sofia diventa virale con Jannik Sinner, ma il racconto dei genitori spezza il cuore
Completato il recupero dei corpi dei sub italiani: «Attrezzatura non adatta, come mai?»
Totti-Blasi, i titoli di coda non sono ancora arrivati: ecco la nuova svolta
Alessandra Mussolini vince il GF Vip, lo sfogo di Antonella Elia: «Il pubblico non capisce nulla»
John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia

Le ultime sulla Thailandia

Dopo l'ennesimo episodio. Troppi turisti sorpresi a fare sesso in pubblico, la Thailandia promette una stretta

Dopo l'ennesimo episodioTroppi turisti sorpresi a fare sesso in pubblico, la Thailandia promette una stretta

La curiosità. Da animali da lavoro a star delle gare, ecco il fenomeno dei bufali thailandesi

La curiositàDa animali da lavoro a star delle gare, ecco il fenomeno dei bufali thailandesi

Ecco la sua storia. Ella, emigrata dalla Svizzera in Vietnam, ha già dei ripensamenti: «Sono stufa»

Ecco la sua storiaElla, emigrata dalla Svizzera in Vietnam, ha già dei ripensamenti: «Sono stufa»

Altre notizie

Nuove attrazioni. Allo zoo di Zurigo sono nati due cuccioli di orso dagli occhiali

Nuove attrazioniAllo zoo di Zurigo sono nati due cuccioli di orso dagli occhiali

Al voto il 14 giugno. L'UE avverte: «L'Iniziativa per la sostenibilità minaccia la via bilaterale»

Al voto il 14 giugnoL'UE avverte: «L'Iniziativa per la sostenibilità minaccia la via bilaterale»

Tragedia alle Maldive. Completato il recupero dei corpi dei sub italiani: «Attrezzatura non adatta, come mai?»

Tragedia alle MaldiveCompletato il recupero dei corpi dei sub italiani: «Attrezzatura non adatta, come mai?»