La TV russa mostra foto di Melania Trump senza veli

Yevgeny Popov parla del passato di Melania Trump e la sua co-conduttrice e moglie Olga Skabeyeva lo trova super divertente. Schermata: X/@JuliaDavisNews

La televisione di Stato russa, non appena Donald Trump ha vinto le elezioni statunitensi, ha tolto dalla naftalina le immagini di un servizio fotografico del 2000, in cui la moglie del tycoon, Melania, mostra molta pelle.

Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Il popolare programma televisivo «60 Minut» del canale televisivo statale russo Rossija 1 ha mostrato foto di Melania Trump nuda.

I presentatori Yevgeny Popov e sua moglie Olga Skabeeva hanno presentato con allegria le foto dell'anno 2000.

All'epoca, Melania Trump aveva partecipato a un servizio per la rivista maschile britannica «GQ», di cui è «orgogliosa ancora oggi». Mostra di più

«Ora che il marito di Melania Trump ha finalmente vinto, lei si sta preparando a trasferirsi alla Casa Bianca per la seconda volta», ha dichiarato Yevgeny Popov nel programma «60 Minut» del canale televisivo statale russo «Rossiya 1».

Popov è un membro del Parlamento russo e dal 2016 conduce il programma insieme alla moglie Olga Skabeyeva. La donna mostra un largo sorriso mentre il marito parla della moglie di Donald Trump nell'ultima edizione, prima che la trasmissione mostri immagini della nuova First Lady che le emittenti americane non avrebbero certamente presentato.

«Questo è l'aspetto di Melania nel 2000 - spiega Popov - questa è la copertina della rivista «GQ». La 54enne è sdraiata su una pelliccia «indossando» solo una vestaglia. La rivista presenta poi delle foto della donna vicino a un jet privato e all'interno dello stesso velivolo. In uno degli scatti, la modella indossa solo la biancheria intima e si sdraia su un tappeto blu con lo stemma degli Stati Uniti.

Mentre la moglie trattiene a stento le risate, il conduttore continua: «Come se i capiredattori della rivista maschile avessero saputo in anticipo qualcosa sul futuro della loro modella».

La TV russa ha mostrato le immagini di un servizio fotografico del gennaio 2000. Schermata: @JuliaDavisNews

L'inizio della carriera di modella

Questo teatrino televisivo è stato completato con una clip dell'inizio di ottobre di quest'anno. «Cosa significa davvero 'Il mio corpo, la mia scelta'?», chiede Melania Trump. Per poi tagliare sulle sue foto di nudo.

Julia Davis del «Russian Media Monitor» scrive che «Rossiya 1» è l'emittente statale con la più ampia copertura e che le risate della Skabeyeva fanno sembrare che questa trovata televisiva sia stata una sua idea.

La nuova First Lady è nata Melanija Knavs nel 1970 nell'attuale Slovenia. Nel febbraio 1987 ha avuto il suo primo servizio professionale: il fotografo sloveno Stane Jerko l'ha avvicinata per strada. Nel 1995, un agente di modelle la porta a New York. Tre anni dopo incontra Donald Trump, che un anno dopo divorzia dalla seconda moglie, a una festa organizzata dal suo agente Paolo Zampolli.

Servizio fotografico di nudo a 29 anni

Quando il servizio fotografico per la rivista maschile britannica «GQ» ebbe luogo, nel gennaio 2000, Melania aveva 29 anni. L'aereo privato di Trump, un Boeing 727, fu usato come sfondo. Cinque anni dopo, la coppia si sposò a Palm Beach, in Florida.

🇷🇺🇺🇸 Russian television warmly welcomed Donald Trump's re-election by drawing attention to Melania Trump's past. 18+ pic.twitter.com/5tRlxbCyFe — IntelCube (@IntelCube) November 10, 2024

Melania Trump non ha mai fatto mistero delle sue foto, in cui mostra molta pelle. «Perché sono orgogliosa del mio lavoro di modella di nudo?», ha chiesto in un video a metà settembre. «La domanda più urgente è: perché i media hanno deciso di esaminare la mia celebrazione della forma umana in un servizio fotografico di moda?».

Nella clip, che promuove il suo libro «Melania», la 54enne afferma: «Dovremmo onorare i nostri corpi e usare la tradizione senza tempo dell'arte come potente mezzo di auto-espressione».